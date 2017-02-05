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Bakan Kılıç Alman Gençlik Kuruluşlarını Kabul Etti

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Bakan Kılıç Alman Gençlik Kuruluşlarını Kabul Etti
Gençlik ve Spor Bakan Akif Çağatay Kılıç, Konra-Adenauer-Stiftung Derneği ve Deutschlands Uluslararası Komisyon üyeleri ile Hristiyan Demokrat Birliği...

Gençlik ve Spor Bakan Akif Çağatay Kılıç, Konra-Adenauer-Stiftung Derneği ve Deutschlands Uluslararası Komisyon üyeleri ile Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birliği (CSU) Gençlik Kolları üyelerini kabul etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Konra-Adenauer-Stiftung Derneği ve Deutschlands Uluslararası Komisyon üyeleri ile CDU, CSU Gençlik Kolları üyelerini ağırladı. Bakanlık merkez binada gerçekleşen kabulde, Türkiye ve Almanya arasındaki gençlik çalışmaları ele alındı.

Bakan Kılıç Alman Gençlik Kuruluşlarını Kabul Etti

Bakan Kılıç Alman Gençlik Kuruluşlarını Kabul Etti

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