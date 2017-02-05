Bakan Kılıç Alman Gençlik Kuruluşlarını Kabul Etti

Gençlik ve Spor Bakan Akif Çağatay Kılıç, Konra-Adenauer-Stiftung Derneği ve Deutschlands Uluslararası Komisyon üyeleri ile Hristiyan Demokrat Birliği...

Gençlik ve Spor Bakan Akif Çağatay Kılıç, Konra-Adenauer-Stiftung Derneği ve Deutschlands Uluslararası Komisyon üyeleri ile Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birliği (CSU) Gençlik Kolları üyelerini kabul etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Konra-Adenauer-Stiftung Derneği ve Deutschlands Uluslararası Komisyon üyeleri ile CDU, CSU Gençlik Kolları üyelerini ağırladı. Bakanlık merkez binada gerçekleşen kabulde, Türkiye ve Almanya arasındaki gençlik çalışmaları ele alındı.