Bakan Kılıç Alman Gençlik Kuruluşlarını Kabul Etti

Gençlik ve Spor Bakan Akif Çağatay Kılıç, Konra-Adenauer-Stiftung Derneği ve Deutschlands Uluslararası Komisyon üyeleri ile Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birliği (CSU) Gençlik Kolları üyelerini kabul etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Konra-Adenauer-Stiftung Derneği ve Deutschlands Uluslararası Komisyon üyeleri ile CDU, CSU Gençlik Kolları üyelerini ağırladı. Bakanlık merkez binada gerçekleşen kabulde, Türkiye ve Almanya arasındaki gençlik çalışmaları ele alındı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.