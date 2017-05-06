Bakan Kılıç, Balıklıgöl’ü Ziyaret Ederek Balıklara Yem Attı

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Şanlıurfa temasları kapsamında Balıklıgöl'ü ziyaret ederek balıklara yem attı.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Şanlıurfa temasları kapsamında Balıklıgöl'ü ziyaret ederek balıklara yem attı.

Bir dizi temaslarda bulunmak için Şanlıurfa'ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, ilk olarak Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti. Valilik ziyaretinin ardından Bakan Kılıç, beraberinde Vali Güngör Azim Tuna ile Şanlıurfa AK Parti milletvekilleriyle Hz. İbrahim'in doğduğuna inanılan makamı ve Balıklıgöl'ü gezerek balıklara yem attı. Tarihi bölgede vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Bakan Kılıç ardından çay bahçesine geçerek orada bulunan vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Kılıç'ın Şanlıurfa temasları sürüyor.