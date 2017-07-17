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Bakan Kılıç, "Bu Aziz Millet Hainleri Tarihe Gömdü"

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Bakan Kılıç, "Bu Aziz Millet Hainleri Tarihe Gömdü"
Demokrasi nöbetinin 2. gününde Samsunlulara seslenen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Bu aziz millet Cumhurbaşkanımızın çağrısının...

Demokrasi nöbetinin 2. gününde Samsunlulara seslenen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Bu aziz millet Cumhurbaşkanımızın çağrısının arkasında birleşerek hainleri tarihe gömdü" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünün 2. gününde Samsunlulara seslendi. Samsunluların Cumhuriyet Meydanını doldurduğu demorasi nöbeti Kur" an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İlerleyen saatlerde kürsüye çıkan Bakan Kılıç vatandaşlara seslendi. 15 Temmuz darbe girişiminin tarihin kara sayfalarına gömüldüğünü belirten Bakan Kılıç, "Pensilvanya'daki zihni şeytan kendi şeytan FETÖ, bu milleti birbirine düşüreceğini zannetti. Ancak bunun mümkün olmadığını 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece sadece o değil tüm dünya gördü. Bu aziz millet cumhurbaşkanımızın çağrısının arkasında birleşerek hainleri tarihe gömdü. Gök kubbeyi onların kafasına geçirdi. Biz milletle el ele, kol kola yürürüz. Başka hiçbir şekilde ne yürürüz ne koşarız. Biz bu milletle beraberiz. Ayrılık gayrılık getirmeye çalışanlara Rabbim fırsat vermesin. FETÖ üyesi hainler şimdi hesap veriyorlar. Görüyorsunuz değil mi. Nasıl farklı farklı işler yapmaya çalışıyorlar ama bu millet bunu yemez. Bu millet bunu bir kere gördü, bir daha kabul etmez. Değerli kardeşlerim; bir olacağız, diri olacağız hep birlikte Türkiye olacağız" diye konuştu.

Demokrasi nöbetine ayrıca; Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, ilçe belediye başkanları, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Kılıç, "Bu Aziz Millet Hainleri Tarihe Gömdü"

Bakan Kılıç, "Bu Aziz Millet Hainleri Tarihe Gömdü"

Bakan Kılıç, "Bu Aziz Millet Hainleri Tarihe Gömdü"

Bakan Kılıç, "Bu Aziz Millet Hainleri Tarihe Gömdü"

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