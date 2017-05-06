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Bakan Kılıç, Fıba’nın Basketbolda ’Başörtüsü’ Kararını Değerlendirdi

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Bakan Kılıç, Fıba’nın Basketbolda ’Başörtüsü’ Kararını Değerlendirdi
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği'nin (FIBA), kadın basketbolcuların "maçlarda başörtüsü...

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği'nin (FIBA), kadın basketbolcuların "maçlarda başörtüsü serbestliği" konusunda aldığı kararı değerlendirdi.

FIBA'nın Hong Kong'da düzenlenen ara dönem genel kurulunda alınan kararla, kadın basketbolcular sahaya başörtüsü ile çıkabilecek.

Sporda düşünce ve inanç özgürlüğü kapsamında başörtüsü yasağı karşısında uluslararası anlamda pek çok girişimde bulunduklarına dikkat çeken Bakan Akif Çağatay Kılıç, başörtüsünün spor insanlarının spor yapmasına engel olmadığını belirtti. Sporun birleştirici gücünün önemini bir kez daha vurgulayan Bakan Çağatay Kılıç, şunları söyledi:

"Her şeyden önce düşünce ve inanç özgürlüğü önünde engel teşkil eden böyle bir yasaktan geri dönülmesi önemli bir sonuçtur. Bu karar başörtüsü yasağı nedeniyle profesyonel olarak spor hayatına devam edemeyen birçok kişinin spora devam etmesi açısından da büyük önem arz etmektedir. Sporda her türlü ayrımcılığa karşı olarak ortak akılla hareket edilmeli ki; sporun birleştirici gücünü görebilelim. Başörtüsü serbestliğinin diğer spor branşlarında da uygulanması gerektiğine inanıyorum. Bu konuda üzerimize düşen görevleri yapmaya devam edeceğiz."

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