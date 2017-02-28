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Bakan Kılıç: “Haberlerde Söylenenlerle Gündem Belirleme Günü Geçmiştir”

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Bakan Kılıç: “Haberlerde Söylenenlerle Gündem Belirleme Günü Geçmiştir”
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Manşetlerle bu iş olmuyor. "Muhtar bile olamaz" diye manşet attıkları kişi, şuan bu ülkenin Cumhurbaşkanı....

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Manşetlerle bu iş olmuyor. "Muhtar bile olamaz" diye manşet attıkları kişi, şuan bu ülkenin Cumhurbaşkanı. Haberlerle söylenenlerle gündem belirleme günü geçmiştir" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 28 Şubat post modern darbesinin 20'inci yılı dolayısıyla "20. Yılında 28 Şubat" konulu panel düzenledi. Bakanlık konferans salonunda gerçekleştirilen panele, Bakan Akif Çağatay Kılıç'ın yanı sıra, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 28 Şubat mağdurları ve çok sayıda davetli katıldı. Panelin açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Kılıç, bin yıl süreceği iddia edilen 28 Şubat sürecinin millet iradesiyle bertaraf edildiğini kaydederek, "Bin yıl süreceği söylenen bu 28 Şubat girişimi, 20'inci yılına geldi. 20 yıl bile sürmedi. Milletin iradesinden dolayı sürmedi. Milletin iradesiyle işbaşına gelen sivil bir hükümet ve onun liderinin dik duruşu sayesinde sürmedi" şeklinde konuştu.

"Türkiye'de hiçbir zaman başörtüsü sorunu olmadı"

Türkiye'de belli bir kesim tarafından suni sorunlar ortaya atıldığını kaydeden Kılıç, "Suni gündemler, hiçbir zaman gerçek gündem haline dönüşmez. Türkiye'de hiçbir zaman başörtüsü sorunu olmadı. Halk içinde böyle bir sorun olmadı ama bir takım tiyatro pazarlamaya çalışanlar, ayrımlardan nemalanmaya çalışanlar, sanki ortada bir şeyler varmış gibi göstererek sizlerin hakkına girdiler" ifadelerini kullandı.

"Haberlerde söylenenlerle gündem belirleme günü geçmiştir"

28 Şubat sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yazılan "Muhtar bile olamaz" sözlerini hatırlatan Kılıç, şöyle konuştu:

"Manşetlerle bu iş olmuyor. "Muhtar bile olamaz" diye manşet attıkları kişi, şuan bu ülkenin Cumhurbaşkanı. Haberlerde söylenenlerle gündem belirleme günü geçmiştir. Türkiye'nin gündemini bu ülkenin vatandaşları belirler. Bazıları Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sığınır ve onun istismarını yapar. Türkiye'de rejimin falan değiştiği yok. Türkiye'de yönetim sistemi üzerinden hükümet etme sistemine dair bir değişiklik vatandaşımızın önüne getirilmiş, vatandaşımızın fikri sorulmaktadır."

"Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi 1923'te belirlenmiştir"

Cumhurbaşkanlığı sistemi üzerinden yürütülen rejim değişikliği tartışmalarına da değinen Kılıç, "Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi 1923'te belirlenmiştir ama her zamanki suiistimal noktasında bulunanlar ve sadece sözünü ettikleri konuları ananlar şundan hiç bahsetmez; Cumhuriyet kurulduğu zaman Gazi Mustafa Kemal askerlere, "Ya siyaset, ya askeriye, eğer siyasete gireceksen üniformayı çıkaracaksın" diyor. Bunu niye hiç konuşmadılar. İşlerine gelmiyor çünkü. O manşeti atanlardan bahsediyorum. Geçmişte "Başörtüsünü serbest bırakırsanız Türkiye karışır" diyenler, ne oldu. Bir gecede bitti iş ertesi güne hiçbir şey kalmadı. Bir şey mi oldu, yok ama bir şey oldu ki millet bir ve beraber oldu. Sorun mu var?" açıklamalarında bulundu.

Kılıç'ın konuşmasının ardından gerçekleştirilen panele, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 28 Şubat mağduru Safinaz Kohan ve Tarihçi Yazar Ebubekir Sofuoğlu konuşmacı olarak katıldı.

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