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Bakan Kılıç: “Kırkpınar Er Meydanı Yenilenecek”

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Bakan Kılıç: “Kırkpınar Er Meydanı Yenilenecek”
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri final müsabakasını Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı'nda izledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri final müsabakasını Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı'nda izledi. Bakan Çağatay Kılıç, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı'nın yenilenmesi için gerekli onayların alındığını belirterek çalışmalara bu yıl başlanacağını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek üzere Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı'na geldi. Edirne Valisi Günay Özdemir ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın karşıladığı Bakan Çağatay Kılıç, güreşlerin final karşılaşmalarını takip edeceği protokol tribünündeki yerini aldı. Çağatay Kılıç, iki Antalyalı başpehlivan Orhan Okulu ile İsmail Balaban'ın karşı karşıya geleceği final müsabakasından önce yayıncı kuruluşun canlı yayına katıldı.

Bu yıl 656'ncısı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde heyecanlı müsabakalar izlediklerini belirten Kılıç, tüm pehlivanları ortaya koydukları mücadelelerden dolayı kutladı. Kılıç, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında tüm vatandaşların Türkiye'nin 81 ilinde hainliğe, ihanete karşı dün birlik ve beraberlik içerisinde tepkilerini ortaya koyduğunu hatırlattı.

"Er meydanının yenilenmesi için gerekli onaylar alındı, çalışmalara bu yıl başlanacak"

Kılıç, yoğun gündemin ardından Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek üzere Edirne'ye geldiğini belirterek, Sarayiçi'ndeki Er Meydanı'nda yenileme çalışmalarına bu yıl başlanacağının müjdesini verdi.

Bakan Kılıç şunları söyledi:

"Geçen sene buradaki finallerde er meydanını yenileceğimizi beyan etmiştik. Buranın tarihi bir alan olması, Anıtlar Kurulundan da izin alınması gerektiği için süreç beklediğimizden uzun sürdü. Şu anda herhangi bir sıkıntımız kalmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak biz bunu tamamen üstleniyoruz. Edirnemize inşallah bunu kazandıracağız. Bu konuda yerel yönetim, valilik ile tüm siyaset açısından bir birliktelik var. Belediye Başkanımıza da bu konuda teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten büyük destek verdi ve her türlü yardımı bize gösterdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak buradaki tarihi mekanın tekrar canlanması için önünde bir engel kalmadı. Son zamanlarda birçok sporcu kardeşlerimizin aldığı sonuçlarla seviniyoruz. Ama geleneksel sporlarımızın yaşatılması için hareket ediyoruz. Niyetimiz önümüzdeki seneye yetiştirmek. İzinleri aldığımız için eğer proje ve inşaat aşamasında herhangi bir gecikme olmaz ise yetiştirebileceğimizi düşünüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın geleneksel sporları yakından takip etmesinin de farklı bir yansıması var. Sayın Başbakanımız da yakın takip ediyor."

Kılıç, Samsun'da yapılacak 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın maskotu "Çakır'ın da Kırkpınar Er Meydanı'nda tribünleri selamladığını kaydederek, "18 Temmuz Salı günü saat 20.00'de Samsun'da 23. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış seremonisi var. 18-30 Temmuz tarihleri arasında tüm sporseverlerimizi hem Samsun'a hem de ekran başına bekliyoruz" diye konuştu.

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