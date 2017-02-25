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Bakan Kılıç, Milli Sporcular Ferhat Arıcan Ve İbrahim Çolak’ı Tebrik Etti

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Bakan Kılıç, Milli Sporcular Ferhat Arıcan Ve İbrahim Çolak’ı Tebrik Etti
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda bronz madalya kazanan Milli Cimnastikçiler Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak'ı...

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda bronz madalya kazanan Milli Cimnastikçiler Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak'ı tebrik etti.

Avustralya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda yer aletinde dün Ferhat Arıcan ve halka aletinde İbrahim Çolak'ın bronz madalya kazanmasının ardından bugün yarışan Milli Sporcu Ferhat Arıcan'ın paralel barda da bronz madalya almasıyla Türkiye toplamda 3 bronz madalya kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda bronz madalya kazanan Milli Cimnastikçiler Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak'ı tebrik etti.

Bakan Kılıç, tebrik mesajında şunları kaydetti:

"Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil eden Milli Sporcularımız Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak'ı kutluyorum. Kazandıkları madalyalar ile bizleri bir kez daha gururlandırdılar. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na doğru ilerlediğimiz şu günlerde kazanılan her madalya, bizim daha fazla umutla ve heyecanla çalışmalarımıza devam etmemize vesile oluyor. Bu önemli başarıda emeği geçen değerli antrenörlerimizi, sporcularımızı ve tüm Cimnastik camiasını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

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