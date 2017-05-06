Bakan Kılıç Nikah Şahidi Oldu, Düğünde Halay Çekti

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, dünyaevine giren Bakanlık Özel Kalem Müdürü Suat Baylan'ın nikah şahitliğini yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, dünyaevine giren Bakanlık Özel Kalem Müdürü Suat Baylan'ın nikah şahitliğini yaptı. Evlilik cüzdanını geline veren Bakan Kılıç, damatla birlikte halay çekti.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Şanlıurfa'da Mehtap Çelik ile hayatını birleştiren Bakanlık Özel Kalem Müdürü Suat Baylan'ın düğün törenine katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin kıydığı nikahın şahitliğini yapan Bakan Kılıç, evlilik cüzdanını ise gelin Mehtap Çelik'e verdi. Bakan Kılıç, "Özel kalemim, danışmanım olabilirsin ama evde bu cüzdanı koruyacak olan gelindir" diyerek çifte ömür boyu mutluluk dileklerinde bulundu. Bakan Kılıç, Özel Kalem Müdürü Suat Baylan ile de halay çekti.

Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Sosyal Tesislerindeki düğüne Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın yanı sıra Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Şanlıurfa milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çiftin yakınları, arkadaşları ve aileleri katıldı.