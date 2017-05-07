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Bakan Kılıç Referandumda En Yüksek Evet Oyu Çıkan Harran’ı Ziyaret Etti

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Bakan Kılıç Referandumda En Yüksek Evet Oyu Çıkan Harran’ı Ziyaret Etti
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, referandum halk oylamasında Türkiye'de yüzde 97 oy oranı ile en yüksek "evet" oyunun çıktığı Şanlıurfa'nın...

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, referandum halk oylamasında Türkiye'de yüzde 97 oy oranı ile en yüksek "evet" oyunun çıktığı Şanlıurfa'nın Harran ilçesini ziyaret etti. Bakan Kılıç, dünyanın ilk İslam üniversitesi ve Harran Kümbet Evleri'nde incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, beraberinde Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Kasım Gülpınar, Kemalettin Yılmaztekin ve AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile Harran ilçesine ziyarette bulundu. Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz'un karşıladığı heyet, dünyanın ilk İslam üniversitesi ve Ulu Cami hakkında bilgi aldı. Harran Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ünal'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Kılıç ile beraberindekiler, daha sonra Harran Kümbet Evleri'nde incelemelerde bulundu. Bakan Kılıç ile beraberindeki heyet, incelemelerin ardından ilçeden ayrıldı.

Bakan Kılıç Referandumda En Yüksek Evet Oyu Çıkan Harran’ı Ziyaret Etti

Bakan Kılıç Referandumda En Yüksek Evet Oyu Çıkan Harran’ı Ziyaret Etti

Bakan Kılıç Referandumda En Yüksek Evet Oyu Çıkan Harran’ı Ziyaret Etti

Bakan Kılıç Referandumda En Yüksek Evet Oyu Çıkan Harran’ı Ziyaret Etti

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