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BAKAN KILIÇ: SINAV BÜYÜK, EL ELE VERELİM

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BAKAN KILIÇ: SINAV BÜYÜK, EL ELE VERELİM
Spor Bakanı Kılıç, bugün başlayacak olan 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda, Türkiye'nin 294 sporcu ile mücadele edeceğini ifade ederek, "Samsun'da bugüne kadar aldığımız en fazla madalyayı alacağız" dedi

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, dün Samsun'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında bugün başlayacak olan 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları ile ilgili bilgi verdi. Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve bakanlık bürokratlarının da yer aldığı toplantıda Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminde de söz ederek konuşmasına başlayan Bakan Kılıç, bu girişimden 3 gün sonra olimpiyatlarla ilgili önemli bir organizasyona imza attıklarını hatırlattı.

TÜRKİYE'DEN ALINMAK İSTENDİ
Bakan Kılıç, olimpiyatların darbe girişiminden sonra Türkiye'den alınmak istendiğini bunun için de çok uğraşıldığını söyleyerek, "Türkiye'den alıp başka bir ülkeye verme konusunda da çok az kalmıştı, başarmak üzereydiler. Çok şükür ki; öyle olmadı. Onun için gerçekten çok büyük mücadele verilerek bu organizasyonun Samsun'da ve Türkiye'de kalması sağlandı" dedi. Samsun halkına da çağrıda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, olimpiyatlara vatandaşların yoğun ilgi göstermesini ve Türk sporcuları desteklemelerini istedi.

SAMSUN HALKINA ÇAĞRI
Ayrıca gelen yabancı sporculara da en iyi şekilde ev sahipliği yapmalarını isteyen Bakan Kılıç, 97 ülkeden 3 bin 100 sporcunun yer alacağını ifade etti. Türkiye olarak bugün başlayacak olimpiyatlarda 294 sporcu ile mücadele edeceklerini vurgulayan Bakan Kılıç, "İnşallah Samsun'da bugüne kadar aldığımız en fazla madalyayı alacağız, temennimiz bu. Olimpiyatlarda 37 farklı ülkeden bin 500 gönüllümüz var. Bu gönüllülerin içinde de 500 işitme engellimiz var" diye konuştu.

DÖRT BAKAN KATILACAK
Öte yandan Bakan Kılıç, bu akşam düzenlenecek olimpiyat açılışına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın da katılacağını dile getirdi.

EL ELE VERELİM, BAŞARALIM
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, HHALK Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aziz Yener Cabbar ve Spor Müdürü Davut Aktaş ile sohbet etti. Bakan Kılıç, "El ele verelim, bu olimpiyatları alnımızın akıyla tamamlayalım" dedi.

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