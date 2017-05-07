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Bakan Kılıç: 'Tanklardan nasıl kaçtın?'

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Bakan Kılıç: 'Tanklardan nasıl kaçtın?'
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz gecesi darbecilerin kullandığı tankların arasından nasıl geçip gittiğinin hesabını vermesi gerektiğini söyledi

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Şanlıurfa İl Danışma Meclis toplantısına katıldı. Burada partililere seslenen Bakan Kılıç, terör örgütleriyle mücadelenin devam edeceğini belirterek, “Nasıl ki PKK ile mücadeleyi Şanlıurfalı kardeşlerimizle birlikte yapıyoruz, işte bu FETÖ terör örgütüne karşı da, DHKP-C terör örgütüne karşı da, YPG’sine karşı da, PYD’sine karşı da hep beraber yapacağız” dedi.

CHP'LİLER SESLENDİ
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 'kontrollü darbe'  sözlerini hatırlatan Bakan Kılıç, "Madem söyledin her gün hatırlatacağız sana. Ne dedi, kontrollü darbe dedi. Şimdi kazan kaynamaya başladı. CHP’de ilginç şeyler olmaya başladı. İstifa edenler, kurultay isteyenler, biz artık bunla yapamayız diyenler. Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalandığı o gece Cumhuriyet Halk Partisi'nden de haklarını teslim edelim, var mıydı, var. Ben CHP milletvekillerinden şunu beklerdim, 'Sayın genel başkan, sen kontrollü darbe diyorsun ama biz o gün Meclisteydik” şeklinde konuştu.

BAKIRKÖY’E NASIL GİTTİN?
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz gecesi havalimanı önündeki tanklar yolu açtıktan sora Bakırköy Belediye Başkanının evine nasıl gittiğinin hesabını vermesi gerektiğini söyleyen Kılıç, "İstanbul VİP’in önündeki tanklar çekiliyor, Kılıçdaroğlu oradan gidiyor. Kimlerle ne konuşuldu da o FETÖ terör örgütü darbecilerinin başını çektiği o darbeciler o tankları çekti de seni oradan çıkarttılar" diye konuştu. Bakan Kılıç, AB’nin terör örgütleriyle birlikte hareket ettiğini sözlerine ekledi.

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