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Bakan Kılıç: "Türkiye Çıtayı Daha Da Yukarı Taşıyacak"

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Bakan Kılıç: "Türkiye Çıtayı Daha Da Yukarı Taşıyacak"
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, önümüzdeki sene Türkiye'de yapılacak olan İslami Dayanışma Oyunları için, "Türkiye çıtayı daha da...

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, önümüzdeki sene Türkiye'de yapılacak olan İslami Dayanışma Oyunları için, "Türkiye çıtayı daha da yukarı taşıyacak" dedi.

4. İslam Oyunları'nın ilk gününde Türk sporcuların müsabakalarını Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da takip etti.

Bakan Kılıç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Açılış gayet güzeldi dün akşam stattaki daha önce Avrupa Oyunları'nın da açılışı yapıldığı stadyumda yine 4. İslam Oyunları'nın açılış töreni yapıldı. Hoş bir tören oldu. Sporcularımızın geçişi, ona müteakip görsel gösteriler, Azerbaycan'ın tarihini, kültürel mirasını yansıtan, İslam dünyasının da kültürel mirasını ve medeniyetini yansıtan güzel bir tören oldu. Azerbaycanlı kardeşlerimizi bu anlamda tebrik ediyorum. Müsabakalar devam ediyor. Şu anda hentbolda erkek milli takımımız, Cezayir ile maç halinde ve İnşallah buradan bir final daha çıkacak. Kızlarımız finale kaldı zaten. Şu anda 2 altın madalyamız var. Bugün yüzme, karate, judo var. Bunla berber bu akşam erkek voleybol takımımız ev sahibi Azerbaycan ile karşılaşacak. Dolayısıyla devam eden bir süreç ama inşallah önümüzdeki günlerde oyunlar devam ettiği sürece her gün farklı farklı branşlarda madalyaların, altın ağırlıklı olmak üzere sonuçlarınızı alacağız. Önemli olan burada tüm ülkelerin sporcularının bir araya gelmesi ve dayanışma içerisindeki İslam Dayanışma Oyunları'nın en iyi bir şekilde cereyan etmesi. 5'incisi Türkiye'de İstanbul'da olacak. Azerbaycan gerçekten çıtayı üst bir seviyeye çekti. İnşallah biz bu çıtayı daha da yukarı taşıyacağız. Hem katılım açısından hem de aynı zamanda müsabakaların ülke açısındaki yayınları açısından. Başarılı bir şekilde devam eden bir organizasyon" diye konuştu.

54 ülkeden 21 branşta 3 bine yakın sporcunun mücadele verdiği oyunlar 22 Mayıs'a kadar devam edecek.

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