  • BIST 77.028
  • Altın 128,109
  • Dolar 3,5108
  • Euro 3,6690
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 8 °C
  • UMREYE BAŞKAN YILMAZ DAVET ETTİ
  • Mühimmat Fabrikası'nda patlama: 3 yaralı
  • Devletin memurunu mesai saatinde dolandırdılar!
  • UMREYE BAŞKAN YILMAZ DAVET ETTİ
  • Mühimmat Fabrikası'nda patlama: 3 yaralı
  • Devletin memurunu mesai saatinde dolandırdılar!
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler
  • Sinema Konusunda Yerli ve Yabancı Birçok Yapıt

Bakan Kılıç Van’da

» »
Bakan Kılıç Van’da
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Van'da esnaf ziyaretinin ardından 12 Eylül'de bombalı saldırıya uğrayan AK Parti Van İl Başkanlığını...

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Van'da esnaf ziyaretinin ardından 12 Eylül'de bombalı saldırıya uğrayan AK Parti Van İl Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti Van İl Başkanlığını ziyaretinde AK Parti İl Başkanı Av. Zahir Soğanda ve AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ve partililer tarafından karşılanan Bakan Kılıç, kısa bir konuşma yaptı. Bakan Kılıç, "Van İl Başkanlığımız Eylül 12'de bölücü terör örgütünün yaptığı saldırı sonucunda çok ciddi zarar görmüştü. Teşkilatımızın bana verdiği bilgiye göre o günden sonra tamir edildikten sonraki ilk kullanımı bizim ziyaretimize denk geldi. Tekrar il başkanlığımıza, yuvamıza kavuşmuş olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Bakan Kılıç, daha sonra Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) ait kız yurdunu ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Ferdi Sporlar Merkezi'ni ziyaret ederek, gençlerle bir araya geldi. Çocuklarla tenis oynayan Bakan Kılıç, daha sonra kentten ayrılmak üzere Van Ferit Melen Havalimanı'na geçti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mehmet Akif Ersoy’un Vefatının 80. Yılı26 Aralık 2016 Pazartesi 17:23
  • Başbakan Yıldırım, Mehmet Akif Ersoy’un Vefatının 80. Yıldönümü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı26 Aralık 2016 Pazartesi 16:53
  • Özel’den Anayasa Değişikliği Teklifi Eleştirisi26 Aralık 2016 Pazartesi 16:43
  • Bakan Çavuşoğlu Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’a Taziyelerini Sundu26 Aralık 2016 Pazartesi 16:38
  • Adalet Bakanı Bekir Bozdağ:26 Aralık 2016 Pazartesi 16:18
  • Gençlik Ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç:26 Aralık 2016 Pazartesi 15:58
  • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov İle Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi.26 Aralık 2016 Pazartesi 15:58
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2016 Yılı Mesaisi Oldukça Yoğundu26 Aralık 2016 Pazartesi 15:28
  • Bakan Müezzinoğlu’ndan 2017 Öncesi Taşeron İşçiyi Üzen Açıklama26 Aralık 2016 Pazartesi 15:13
  • Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin Yıl Dönümü26 Aralık 2016 Pazartesi 14:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti