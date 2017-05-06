Bakan Kılıç Ve Sümeyye Erdoğan Kadem’in Açılışını Yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM)...

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Şanlıurfa Şubesi'nin açılışını yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Şanlıurfa Şubesi'nin açılışını yaptı. Programın açılış konuşmasını KADEM Şanlıurfa Şube Başkanı Vildan Polat yaptı. Polat, katılımcılara teşekkür ederken Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna ve Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ise kadınların sosyal hayattaki gerekliliğinden bahsetti.

KADEM Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Bu aydınlık şehre her gelişimde şehrin ruhuna sinmiş güzellikleri hissediyor ve manen etkilenerek ayrılıyorum. Kadın ve Demokrasi Derneği olarak, 20'nci temsilciliğimizi Şanlıurfa'da açıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında bizim yuva olarak bildiğimiz yeni merkezler kuruyoruz. Bir yandan kadını güçlendirirken bir yandan da demokrasiyi ilmek ilmek örüyoruz. Sivil toplumun gücüne ben yürekten inanıyorum. Bürokraside, siyasette, akademide yapılamayan şeyleri sivil toplumda yapıyorsunuz. Malumunuz 16 nisan itibariyle ülkemiz yeni bir döneme girdi. Yönetim sistemimiz milletimizin oylarıyla değiştirildi. Türkiye'nin kemikleşmiş siyasi ve bürokratik sorunların halli adına çok önemli bir süreci yaşıyoruz. Tamamen millet iktidarına dayanan bu yeni sistemin şekillenmesinde tabi sivil toplum olarak bizlere de sorumluluklar düşüyor" dedi.

"Nereye giderseniz gidin sizi bulacağız"

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ise FETÖ terör örgütünün hainliğinin unutulmayacağını ifade ederek, "Gelecek yolculuğunda ve 2023, 2053 ve 2071 hedefimize ilerleyeceğimiz, ulaşacağımız yolda en önemli gücümüzü, dinamiklerimizi oluşturan geleceği yönetmek için görev üstlenmiş olan kadınların, toplum içerisindeki ve aynı zamanda siyasal anlamdaki çalışmalar içerisinde, demokrasi içerisinde daha iyi şekilde temsil edilmeleri, hak ettikleri değerin verilmesi için gece gündüz demeden çalışan KADEM'in Şanlıurfa temsilciliğinin açılışında bir araya gelmiş bulunmaktayız. Gerçekten KADEM'in bu güne gelmesinde Hem Emine Erdoğan'ın hem de Sümeyye Erdoğan'ın büyük emekleri, çalışmaları olmuştur. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi anlamdaki çalışmalarının içerisinde en önemlilerinden biri, 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının kazanılmasında belki de en önemli rolü üstlenmiş olan o zaman üyesi bulunduğu siyasi partinin kadın teşkilatının ortaya koymuş olduğu çalışmaların değerini en iyi bilen kişilerden biri olarak cumhurbaşkanımızın bu noktada vermiş oldukları talimatlar açıktır. 16 Nisan'da Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşları evet dedi ve sayın cumhurbaşkanımız da geçen hafta yine kurucusu olduğu, evladım dediği, aşkım dediği döndü ve üye oldu. Bundan dolayı 16 Nisan'da milletimizin vermiş olduğu destekten ve Türkiye'nin yeni yönetim sisteminin hayata geçmesinde vermiş oldukları karardan dolayı teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz gecesi bu güzelim ülkeye, bu cennet vatana ihaneti yaşatmak isteyenler, hıyaneti yaşatmak isteyenler, ülkenin geleceğini karartmak isteyenler, 15 Temmuz akşamı bu ülkeyi karanlığa gömmeye çalışan hain teröristler özellikle gençlerin ve kadınların sayın cumhurbaşkanımızın çağrısına ve davetine verdikleri yoğun cevaptan sonra, katılımından sonra sokaklarda perişan oldular. O gece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları demokrasi dersi verdi, hak, hukuk dersi verdi ve en önemlisi de insan haklarını sonuna kadar koruyacağının dersini verdi. Yurt dışına kamış olan bir takım firarileri o ülkeler, bu ülkeler ellemiyor olabilir ama şunu hiçbir zaman unutmayın, zalim hiçbir zaman hesabını vermeden bu dünyadan göçmeyecek. Pensilvanya'da oturan yine bir bela okumalara başlamış. Daha hala bu aklını, beynini, zihnini, her şeyini yitirmiş olan kişiye, kişi demek bile dilimize varmıyor da, bu haine inanıyorsanız ben size ne diyeyim. Nereye kaçarsanız kaçın, hangi deliğe sığınmaya kalkarsanız sığının, sayın cumhurbaşkanımızın dediği gibi inlerine, nereye giderseniz gidin biz sizi bulacağız ve adaletin önünde hesap vereceksiniz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM Şanlıurfa Temsilcisi Vildan Polat, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, vali ve belediye başkanlarının eşleri ile kadınlar, KADEM Şanlıurfa Şubesinin açılış kurdelesini kesti.