Bakan Kılıç, Yenice Spor Salonu’nun Açılışını Yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Şanlıurfa'nın hoşgörü ve birlikte yaşamanın en önemli kentlerinden biri olduğunu, PKK'ya DHKP-C'ye, FETÖ'ye...

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Şanlıurfa'nın hoşgörü ve birlikte yaşamanın en önemli kentlerinden biri olduğunu, PKK'ya DHKP-C'ye, FETÖ'ye ve diğer terör örgütlerine aman vermediğini belirtti.

Bir dizi açılış ve ziyaretlerde bulunmak için Şanlıurfa'ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Yenice Spor Salonu'nun açılışına katıldı. Açılışa Bakan Kılıç'ın yanı sıra Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, Şanlıurfa AK Parti milletvekilleri Kasım Gülpınar, Mehmet Akyürek ve Kemalettin Yılmaztekin ile çok sayıda vatandaş ve genç sporcu katıldı.

"Önemli bir spor merkezi gençlere kazandırılıyor"

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye teşekkür etti. Bakan Kılıç, "Özellikle spor ve gençlik çalışmaları anlamında yoğun bir mesaimizi harcadığımız Şanlıurfa'mızda bu tip tesislerimizin yerel yönetimlerimizle birlikte yapılmasını gördükçe gerçekten gurur duyuyoruz. Sadece merkezi hükümetin bu konudaki çalışmalarını bekleyecek olursak o zaman gerçekten zorlanırız. Burada birçok belediye başkanı arkadaşımızda var. Şu bir gerçek insana yapılan yatırım özellikle gençlere yapılan yatırım ülkemizin geleceğinin teminatıdır. Bu anlamda orta konulmuş olan çalışmalarda gerçekten gençlerimize hem eğitim anlamında hemde bir birlerini tanımaları anlamında yapılacak çalışmalarda çok önemli bir ivme kazanmak durumundayız. Şanlıurfa genç nüfusu açısından en önde illerimizden bir tanesi belki de en genç nüfusa sahip ilimizdir. Gençlerle ilgili yapılacak çalışmalarda TBMM'de yoğun bir temsil yoğun bir takip var. Şanlıurfa vekillerimiz başta Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik olmak üzere bütün milletvekillerimiz Şanlıurfa için çalışmalar sarf ediyor. Bizi sürekli bu noktada teşvik ediyorlar. Bizimle istişare halindeler ben bunun şahidiyim. Şanlıurfa'da da bunu söylemek boynumun borcudur. Gerçekten Şanlıurfa AK Parti milletvekillerinin yoğun bir çalışması ile büyük adımlar atılıyor" ifadelerini kullandı.

"92 milyon lira değerinde 22 tesis Şanlıurfa'ya kazandırıldı"

Bakan Kılıç, Şanlıurfa'ya yapılan yatırımlardan bahsederek, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 17'si tamamlanmış 5'i devam eden 92 milyon lira değerinde 22 tesisimizi Şanlıurfa'ya kazandırmış olacağız. Havuz ve olimpik yüzme havuzu olarak da bu sabah valilikteki görüşmelerimizde de açıkladım. Özel bir çalışmayı başlattık yaklaşık 40 güne kadar ihale tarihini almış olacağız. Ama havuzun projesini değiştiriyoruz sadece olimpik yüzme havuzu değil atlama kulesini de içerisine yerleştirip atlama branşında da genç kardeşlerimizin kendilerini ispatlayıp hem Şanlıurfa'mızı hem de ülkemizi temsil edebilecekleri bir imkanı onlara inşallah kazandıracağız. Son 5 yılda bir milyon 6 yüz bin liralık desteği sadece Şanlıurfa'da amatör kulüplerimize sağladık. Bu yıl Türkiye genelinde 26 milyonluk lira desteği başlattık. Spor ve gençlik çalışmalarımızın özellikle şehirlerarası ziyaretin önemini bildiğimiz için şehirler ve kültürler projemizin Şanlıurfa'ya gelecek olan misafirlerimiz daha fazla gencimizin ülkemizin farklı vilayetlerinden batısından, kuzeyine, İç Anadolu'sundan güney sahillerimizden Şanlıurfa'ya gelip tarihi kültürel inanç anlamında ki özellikleri yerinde görmesi ve tanıması önemlidir. Aynı zamanda Şanlıurfa'daki kardeşlerimizin de Çanakkale, Sarıkamış, Dumlupınar'a, ülkemizin geçmişinde önemli yer etmiş olan bu dönüm noktalarına gitme sayısını arttıracağız. İnşallah bu vesile ile aramızda ki muhabbetti arttırmış olacağız" dedi.

"Şanlıurfa PKK'ya FETÖ'ye ve DHKP-C'ye aman vermiyor"

Şanlıurfa'nın PKK'ya FETÖ'ye ve DHKP-C'ye aman vermediğini söyleyerek konuşmasını sürdüren Bakan Kılıç, "Peygamberler Şehri huzurun birlikte yaşamın kültürün en iyi günümüzde de geçmişte de yaşanmış olan Şanlıurfa'nın teslimiyeti Allah'a olan bir şehirdir. PKK'ya FETÖ'ye DHKP-C'ye ne de başka terör örgütlerine hiçbir zaman anam vermemiş olan Şanlıurfa'ya bu hizmetler az bile" şeklinde konuştu.

Vali Güngör Azim Tuna da yatırımından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'yi tebrik etti. Her alanda gençlerin yanında olduklarını dile getiren Vali Tuna, tüm gençliğin bu tür tesislerden yararlanması gerektiğini ifade etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ise, spor salonunun hayırlı olmasını diledi. Başkan Çiftçi, "13 ayrı ilçemizde gençlerimizin spor yapacakları halı sahaları, kapalı spor salonları, basketbol, futbol sahalarını tamamlayarak hizmete sunduk. Amacımız gençliğimizi geleceğe hazırlamaktır. Spor disiplindir. Bu disiplin çerçevesinde genç olan bu nüfusun enerjisini önemli bir noktaya kanalize etmektir. Urfalı sporcu kardeşlerimiz gerek Uluslararası gerek Türkiye genelinde birçok önemli başarıya imza attılar. Gerek sporcularımızı gerekse Yenice Spor Tesisinin yapımında emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyorum" dedi.