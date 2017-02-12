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Bakan Kılıç’ın Ağrı Ziyareti

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Bakan Kılıç’ın Ağrı Ziyareti
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Biz dik duruşumuzu, teröre karşı olan duruşumuzu her şartta ve her yerde ortaya koymaya kararlıyız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Biz dik duruşumuzu, teröre karşı olan duruşumuzu her şartta ve her yerde ortaya koymaya kararlıyız" dedi.

AK Parti Ağrı il teşkilatı ve esnaflarla özel restoranda bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, yemekten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Danışma meclisi için Ağrı'ya geldiklerini belirten Kılıç, "Erzurum'a döneceğiz birazdan. Erzurum'da bu akşam Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nin açılışını yapacağız. Ağrı'ya geldiğimizde, burada partili arkadaşlarımızla beraber valimizi ziyaret ettik. Ağrı'nın bizim alanımıza giren yatırımları konusundaki takibimizi yaptık. Onları değerlendirdik, önümüzdeki dönem içerisinde neler yapabiliriz konusunda bir çalışmamız oldu. İl Danışma Meclis Toplantımız devam ederken, maalesef üzücü bir haber aldık. Bir askerimizin şehit olduğu, bir askerimizin yaralandığını öğrendik. Şehidimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Biz dik duruşumuzu, teröre karşı olan duruşumuzu her şartta ve her yerde ortaya kaymaya kararlıyız. Ülkemizin içerisinde, milletimizin içerisinde ayrılık tohumları ekmeye çalışanlara, bizi ayrı göstermeye çalışanların karşısında tek vücut olarak, tek millet olarak dimdik duracağız. Biz bu ülkeyi, bu vatanı kolay kazanmadık. Beraber kazandık ve ay yıldızlı bayrağımızın altında, devletimizin, milletimizin, birlik beraberlik içerisinde geleceğe yürüyeceğini biliyoruz" dedi.

Bakanlık olarak Ağrı merkezde inşa ettikleri 2 bin 500 kişilik kapasiteli bir spor salonu bulunduğunu ifade eden Kılıç, "Şu anda tamamlanmış durumda, ancak hava şartlarından dolayı yapamadığımız bazı tesisleri ki bunlar teknik tesislerdir. Havaların ısınmasıyla birlikte bu eksikliklerimizi giderip tesisimizi hizmete açacağız. Bununla beraber Ağrı'da yoğun bir kayak merakı var. Gençlerimizin bu noktada yoğun bir talebi var. Ağrılı hemşehrilerimizin yoğun bir talebi var. Aslında bir zaman önce Eleşkirt'te inşa edilmiş olan bir tesisimiz mevcut, fakat maalesef yapıldığı günden bugüne kadar doğru çalışma imkanı bulamamış. En kısa sürede Eleşkirt'te bulunan tesisimizi hem sporumuza hem gençlerimize hem Ağrı'ya kazandırmış olacağız. Mahalle tipi sahalar olarak adlandırdığımız ve Bakanlığımızın ülke genelinde bin 300'e yakın inşa ettiği futbol, basketbol ve voleybol sahaları var. Ağrı'ya geçen sene 10 tanesini yaptık. Bu yılda 10 tane sahayı Ağrı ve köylerine kazandırmayı amaçlıyoruz. Sayın valimiz takipteler, kış şartlarına girmeden önce birçok çalışmasını bitirmişti bu tesislerin. Kış bittikten sonra bu çalışmalarda hızlı bir şekilde bitecek. Bugün yaptığımız değerlendirmeler çerçevesinde gençlerimizin, sporcularımızın yoğun olarak antrenman yapma imkanlarını geliştirmek için Türkiye genelinde daha önce açıkladığımız ve 500 tane yapacağımız antrenman sahalarımızdan 2 ya da 3 tanesini Ağrı'ya yapacağız. Milli Eğitim Bakanlığıyla yaptığımız protokolle yani beşinci sınıfa geçen öğrencilerimizin sportif kabiliyetleri noktasında taranması söz konusu olacak. Önümüzdeki okul döneminde inşallah Ağrı'da bunu başlatıyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Kılıç, daha sonra Erzurum'a gitmek üzere kentten ayrıldı.

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