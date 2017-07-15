Bakan Kılıç’tan Chp’ye: “Fetö Terör Örgütü Üyesi O Alçakları Gidin Dinleyin”

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Gençler Asla Unutmaz" programında yaptığı konuşmada, "15 Temmuz gecesi yaşananların aslında farklı şeyler...

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Gençler Asla Unutmaz" programında yaptığı konuşmada, "15 Temmuz gecesi yaşananların aslında farklı şeyler olduğunu iddia etmeye çalışanlar var. Şu anda mahkemelerde tiyatro oynamaya çalışan bu hain FETÖ terör örgütü üyesi o alçakları gidin dinleyin. Kilometrelerce yürümeyi düşünüyorsunuz ama bir mahkeme salonuna gidip de o gazilerin, o şehit ailelerinin yanına gitmeyi düşünmüyorsunuz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri: Gençler Asla Unutmaz" programına katıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığında gerçekleşen programda konuşma yapan Bakan Kılıç, "Bundan tam 1 sene önce ülkemizi, milletimizi, medeniyetimi, tarihimizi karanlığa gömmek isteyenleri ve bize çok büyük bir acıyı yaşatmak isteyenleri, ihanet içerisinde olanları ve ihaneti tüm dünyaya en ağır şekilde gösterip, bu millete yaşamadığı, belki de içerisinden gelen hainleri bu kadar açık dünyaya sergilemediği bir şekilde göstermek isteyen hainlere karşı, 1 dolara şerefini, namusunu satmış ve bu ülkeye, bu millete, bu bayrağa ihanet edenleri gördük. Ama aynı zamanda Necip Fazıl Kısakürek'in dediği gibi "sağına ve soluna bakmadan ben varım" diyen siz değerli genç kardeşlerimizi ve aziz milletimizi tüm dünya gördü. TSK'nın şanlı üniformasını üzerine geçirerek kendini kamufle etmeye çalışan bu hainlere karşı başta Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı ve Başbakanımızın davetiyle bu ülkenin asıl sahipleri yani aziz milletimiz sokağa çıktı ve bu sokakları hainlere dar etti. Bu mücadeleyi verirken ülkemizin güvenliği, geleceği için yemin etmiş olan asıl evlatları ve aynı zamanda sokakta olan onların kardeşleri tek bir duygu etrafında birleşti" diye konuştu.

"Bu bayrak yere düşmez, bu ezanlar susmaz" diyerek sözlerini sürdüren Kılıç, "Tuzak kurmaya çalıştılar ve 40 yıldır kurdukları o tuzağı 15 Temmuz gecesi bu millete yaşatmaya kalktılar. Kendisini kamufle etmeye çalışan aslı şeytan, fikri şeytan, ruhu şeytan FETÖ terör örgütünü o gece bu millet en ağır tokadı attı, en ağır cezayı verdi. 15 Temmuz gecesi yüzyıllardır hiçbir şekilde esaret altına girmemiş, kendisini şerefine, namusuna, inancına el uzatan herkesin elini kırmış bu aziz milletin tüm dünyaya demokrasi, hukuk ve birlik haykırışıydı. Bizi farklı şekillerde bölmeye çalışanlar, sizi farklı şekilde birbirinizden ayrıymış gibi göstermeye çalışanlara en büyük cevaptı. O gece hiç kimse sen nereden geldin, hangi inanca mensupsun demedi. O gece herkes bir oldu ve dünya 5'ten büyüktür diyerek tüm dünyaya haykıran Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla birleşti. Bu milleti yüreğinde olan birlik ve beraberlik duygusu her şeyi yener. Bundan şüphe edenler oldu. Gençlerimiz ile ilgili olarak zaman zaman "acaba günümüzün gençleri vatan savunması, bayrak, inancımız mevzubahis olduğunda gereken hassasiyeti gösterecek mi?" dediler. Biz bunları duyduğumuzda "bu aziz milletin her bir ferdi görevinin de, milli şuurunun da farkındadır" dedik. 15 Temmuz gecesi yaşananlar siyasi analiz yapanların üstünden geçeceği basit bir şey değildir. Asla ama asla unutmayacağız. 15 Temmuz 2016 gecesinde takılıp kalmayacağız. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize koşar adım ilerleyeceğiz ama asla ve asla o gece neler yaşandığını unutmayacağız. Unutmamak ayrı bir şey, takılıp kalmak ayrı bir şey" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz gecesi yaşananların aslında farklı şeyler olduğunu iddia etmeye çalışanların olduğuna dikkat çeken Kılıç, "Tek bir tavsiyemiz var: Şu anda mahkemelerde tiyatro oynamaya çalışan bu hain FETÖ terör örgütü üyesi o alçakları gidin bir dinleyin. O şehit ailelerinin, gazilerin yanına bir gidin de bir dinleyin. Hiç düşünmüyor musunuz acaba gidip de orada yüreği kanayan, sabredenlerin yanına gitmeyi. Kilometrelerce yürümeyi düşünüyorsunuz ama bir mahkeme salonuna gidip de o gazilerin, o şehit ailelerinin yanına gitmeyi düşünmüyorsunuz. Size başka hiçbir şey söylemiyoruz. Şunu çok iyi bilmemiz lazım: Biz tarihimizde kahramanlarla dolu bir milletiz ve geleceğimizi çok sağlam adımlarla yürüyeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanlık divanı kürsüsünün arkasında bir söz vardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu millet egemenliğine, geleceğine, bayrağına sahip çıkmıştır, ilelebet sahip çıkmaya devam edecektir. Bizim aramıza nifak tohumu ekmeye çalışanlar ancak ve ancak mağlup olurlar. Gençler; size sunulan imkanları en iyi şekilde değerlendirin, bunları en iyi şekilde kullanın ve dimdik durun. Yapılamaz denen birçok şeyi yaptığınızı unutmayın. Kendinize güvenin. Diyorlar ki; Bu tip bir kalkışma karşısında, böyle bir darbe girişimi karşısında bazıları neden acaba gerekli tepkiyi gösteremiyor. Tarih bunu yazacaktır. Ama tarih şunu da gösteriyor: Adnan Menderes, darağacına gittiğinde ona bu zulmü yaşatanlar, bu millete o zulmü yaşatanlar hatırlanmıyor. Tarih kitaplarında belki isimleri zalim olarak geçiyor bir yerlerde. Ama Adnan Menderes ve arkadaşları, dünya tarihinde ve bu ülkenin tarihinde kahramanlar olarak anılıyor" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Konferans Salonu'nda düzenlenen program, sela okunması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden program, Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında yaşananların yer aldığı sinevizyon gösteriminden sonra ise 15 Temmuz Şehitlerine Mektup Yarışması'nda Türkiye birincisi olan Keremhan Yaman, Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen cuntacı General Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir için yazdığı şiiri okudu. 15 Temmuz gazisi polis memuru Oğuz Yıldırım, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı ve daha sonra Bakan Kılıç'ın kapanış konuşmasıyla program sona erdi.