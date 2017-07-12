Bakan Kılıç’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Başbakan Yıldırım’a Deaflympics Daveti

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Deaflympics 2017 Samsun İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları maskotu Çakır ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep...

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Deaflympics 2017 Samsun İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları maskotu Çakır ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından kabul edildi.

18-30 Temmuz'da Samsun'da düzenlenecek 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ı kabul etti. Olimpiyat oyunlarının maskotu Çakır'ın da eşlik ettiği kabullerde Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a açılış davetiyesi takdim edildi. Maskotlarla birlikte işaret dilinde alkış anlamına gelen hareketi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın üçüncü büyük spor organizasyonu olan Deaflympics 2017'nin Samsun'da gerçekleştirilecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yöresel kıyafetler giyen maskotun kasketindeki 8 köşenin Samsun halkının vatanseverlik, yiğitlik, mertlik, cömertlik, delikanlılık, alçak gönüllülük, dürüstlük ve misafirperverlik özelliklerini taşıdığı, maskotun ayakkabılarının ise yöreye özgü "Yumurta topuk" olarak bilinen ayakkabıdan esinlenerek hazırlandığı aktarıldı.