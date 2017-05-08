Bakan Kılıç’tan Özyavuz’a Tebrik Ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, anayasa değişikliğinin kabul edildiği 16 Nisandaki tarihi referandumda yüzde 97.27'yi bulan evet oyu ile Türkiye...

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, anayasa değişikliğinin kabul edildiği 16 Nisandaki tarihi referandumda yüzde 97.27'yi bulan evet oyu ile Türkiye rekoru kıran Şanlıurfa'nın Harran ilçesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz'u tebrik etti.

2 gün süren Şanlıurfa temasları sırasında partisinin il danışma meclisi toplantısına katılan Bakan Kılıç, daha sonra ailesiyle birlikte Harran'a geçti. Burada Vali Güngör Azim Tuna, Kaymakam Temel Ayca, Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz ve Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın tarafından karşılanan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, tarihi Harran Camisi'nin bulunduğu alanı gezdikten sonra, Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz'u evinde ziyaret etti. AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Mehmet Kasım Gülpınar ve Kemalettin Yılmaztekin'in de eşlik ettiği Bakan Kılıç'a, Mehmet Özyavuz tarafından mırra takımı hediye edildi.

16 Nisandaki anayasa referandumunda evet oyları ile Türkiye birincisi olan Harran'la gurur duyduklarını belirten Bakan Kılıç, "Milletvekilerimiz, belediye başkanımız ve teşkilat başkanlarımız şahsında tüm Harranlıları kutluyor, en kalbi sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz da Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ı Harran'da ağırlamaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.