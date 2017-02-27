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Bakan Kılıç’tan Sporcularla Jest

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Bakan Kılıç’tan Sporcularla Jest
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, antrenman yapan farklı branşlardaki sporcuları ziyaret ederek sohbet etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, antrenman yapan farklı branşlardaki sporcuları ziyaret ederek sohbet etti. Türkiye Rugby Federasyonu sporcuları ile Hacettepe Amerikan Futbolu Tesisi'nde bir araya gelen Kılıç, antrenmanlar ve çalışmalarla ilgili de bilgi aldı.

Türkiye Rugby Federasyonu Başkanı Murat Pazan, Bakan Kılıç'ın ziyaretinden dolayı memnun olduklarını vurgulayarak, "Sporcular ve yönetim olarak Sayın Bakanımızın desteğini her zaman hissediyoruz. Antrenman ziyaretleri de bizi oldukça mutlu etti" diye konuştu. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın, Türkiye'de sporun gelişmesi için sporculara her türlü desteği verdiğini vurgulayan Pazan, "Türkiye genelinde 60 üniversitede faaliyet gösteren korumalı futbol (Amerikan Futbolu), 40 üniversitenin katılımı ile üniligde en fazla lisanslı sporcu sayısı bulunduran spor olarak dikkat çekiyor. Spora ve sporcuya desteği ve ziyaretinden dolayı Bakan Kılıç'a teşekkür ederiz" dedi.

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