Bakan Kılıç’tan TSD'ye kamera desteği

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, hırsız tarafından soyulan TSD Samsun Şubesi’ne destek sözü verdi. İlkadım Belediyesi aracılığı ile şubenin kapı ve kameraları yaptırılacak.

Samsun'un İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi Atatürk Kültür Merkezi yanı Kültür Parkı içerisinde bulunan Türkiye Sakatlar Derneği(TSD) Samsun Şubesi'nde dün yaşanan olayda derneğin kasasından 80 lira çalındı. Kimliği belirsiz kişiler derneğin otomatik kapısını açarak hırsızlık olayını gerçekleştirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, TSD Samsun Şube Başkanı Hayriye Hakyemezoğlu, bozulan kapıyı yaptıracak maddi güçlerinin olmadığını belirterek, "Paramız olmadığı için derneğimizin bozuk olan güvenlik kameralarını yaptıramadık. Hırsız elektronik kapıyı da bozmuş. Bu kapıyı da yaptıracak gücümüz yok. 80 TL Paranın çalınmasından çok bozulan elektronik kapıya üzüldüm. Engelli arabalar ile üyelerimiz bu kapıdan kolaylıkla içeri girebiliyordu” dedi.

BAKANA TEŞEKKÜRK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, basında yer alan haberlere duyarsız kalmayarak Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi’nin zararlarının giderilmesi için talimat verdi. 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları için Samsun’da bulunan Bakan Çağatay Kılıç, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’a Şube’nin kapı ve kameralarının yaptırılması talimatını verdi. Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi Başkanı Hayriye Hakyemezoğlu, yardım talepleri olmadan kendilerine destekte bulunan Bakan Çağatay Kılıç’a teşekkür etti.

E.Caner CABBAR