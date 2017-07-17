  • BIST 106.217
  • Altın 140,062
  • Dolar 3,5303
  • Euro 4,0508
  • Samsun 27 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 32 °C
  • İzmir 29 °C
  • Ordu 31 °C
  • Sinop 26 °C
  • Giresun 26 °C
  • Amasya 28 °C
  • Rize 33 °C
  • Trabzon 26 °C

Bakan Kılıç’tan TSD'ye kamera desteği

»
Bakan Kılıç’tan TSD'ye kamera desteği
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, hırsız tarafından soyulan TSD Samsun Şubesi’ne destek sözü verdi. İlkadım Belediyesi aracılığı ile şubenin kapı ve kameraları yaptırılacak.

Samsun'un İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi Atatürk Kültür Merkezi yanı Kültür Parkı içerisinde bulunan Türkiye Sakatlar Derneği(TSD) Samsun Şubesi'nde dün yaşanan olayda derneğin kasasından 80 lira çalındı. Kimliği belirsiz kişiler derneğin otomatik kapısını açarak hırsızlık olayını gerçekleştirdi. 

Olayla ilgili soruşturma sürerken, TSD Samsun Şube Başkanı Hayriye Hakyemezoğlu, bozulan kapıyı yaptıracak maddi güçlerinin olmadığını belirterek, "Paramız olmadığı için derneğimizin bozuk olan güvenlik kameralarını yaptıramadık. Hırsız elektronik kapıyı da bozmuş. Bu kapıyı da yaptıracak gücümüz yok. 80 TL Paranın çalınmasından çok bozulan elektronik kapıya üzüldüm. Engelli arabalar ile üyelerimiz bu kapıdan kolaylıkla içeri girebiliyordu” dedi.

BAKANA TEŞEKKÜRK ETTİ
bakan-destdek-hakyemezoglu.jpgGençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, basında yer alan haberlere duyarsız kalmayarak Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi’nin zararlarının giderilmesi için talimat verdi. 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları için Samsun’da bulunan Bakan Çağatay Kılıç, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’a Şube’nin kapı ve kameralarının yaptırılması talimatını verdi. Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi Başkanı Hayriye Hakyemezoğlu, yardım talepleri olmadan kendilerine destekte bulunan Bakan Çağatay Kılıç’a teşekkür etti.

E.Caner CABBAR 

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Genç'ten nöbet teşekkürü17 Temmuz 2017 Pazartesi 17:01
  • Olimpiyat Samsun'a çok yakışacak17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:56
  • Kazanan Samsun oldu17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:46
  • Topaloğlu'ndan olimpiyat daveti17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:40
  • STSO, halkın ‘demokrasi’ sesine ortak oldu17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:35
  • Kul’dan Terme’lilere teşekkür17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:30
  • Salıpazarı meydanı boş bırakmadı17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:26
  • Havza'da 'Demokrasi Nöbetleri' sona erdi17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:16
  • Taşköprü sarımsağına rakip Samsun'dan çıktı17 Temmuz 2017 Pazartesi 15:11
  • Maskot Çakır, Samsun Otogarı'nda17 Temmuz 2017 Pazartesi 14:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti