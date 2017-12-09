Bakan Kurtulmuş: “Abd Başkanı Trump, Siyonistlerin İpine Sarıldı”

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Sabahattin Zaim İslam ve Ekonomi Sempozyumu'nun açılışına katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Sabahattin Zaim İslam ve Ekonomi Sempozyumu'nun açılışına katıldı. Bakan Kurtulmuş, ABD Başkanı Donald Trump'un Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasıyla ilgili, "Siyonistlerin ipine sarıldı. Ortadoğu'daki savaş, karışıklık öyle masa başında savaşçılık oyunu oynamaya benzemez. Ortadoğu'ya gelenler Ortadoğu'nun labirentlerinde kaybolurlar" dedi.

İstanbul Üniversitesi ve İstanbul İktisatçılar Derneği tarafından düzenlenen Sabahattin Zaim İslam ve Ekonomi Sempozyumu'nun açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Alkan, İstanbul İktisatçılar Derneği Başkanı Hüseyin Usta'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Yaptığı konuşmada Sabahattin Zaim Hoca'nın doğduğu yıllarda oyunun aynı şekilde oynandığını ifade eden Bakan Kurtulmuş, "Oyun hiç değişmedi. Bir asır evvel koskoca Osmanlı cihan devletini 20 yıl içerisinde etnik, mezhebi ve siyasi farklılıklar üzerinden bölüp parçalayanlar, aynı senaryoya bugün de devam ediyor. Bu coğrafyada ülkeler, Sünniler, Şiiler diye ayrışmaya başlıyorlar. Bu coğrafyada özellikle son 25 yıllık dönemde maalesef insanlar Türkler, Kürtler, Araplar, Acemler etnik köken üzerinden kırdırılmaya, birbirine kavgalı hale getirilmeye çalışılıyor. Senaryo devam ediyor. Bu senaryoda hep söylediğimiz asla kazanan bu coğrafyanın insanları olmuyor. En son ABD Başkanının imza atarken 7 milyar insanın gözünün içine sokarak bir şovla imza atıyor. O imza yeni bir savaşın fitilini ateşlemek üzere atılmış imzadır. O imza İslam coğrafyasını yeni acıların içerisine sokmak için atılmış bir imzadır. O imza, maalesef bu coğrafyadaki emperyalist, böl, parçala, iradesiz hale getir ve yönet politikalarının daha acımasız bir safhaya gelmesi için atılan bir imzadır. Balkan halklarını birkaç yıl içerisinde birbirine düşman edenler, 1990 yıllarındaki Amerika'nın işgaliyle birlikte bu coğrafyanın halklarını birbirine düşman haline getirmeye çalıştılar. Dün İsrail devleti kurulmadan önce Irgun ve Haganah üzerinden Yahudilere ebedi bir yurt ayarlamaya çalışan emperyalist güçler, hiç şüphemiz yok bugün de DEAŞ'ın üzerinden, PYD-PKK'nın üzerinden, El Kaide'nin üzerinden onlara da silah vererek yeniden başka devletlerinde hazırlıklarını yapıyorlar. Bu halkları sevdikleri için değil, bu coğrafyanın halklarını birbirlerine kavgalı hale getirmek için yapıyorlar. Ne acıdır ki Sabahattin Hoca'nın doğumundan önce başlayan acı senaryoyu aynı şekilde sürdürmeye gayret ediyorlar. Buna karşın hepimiz uyanık olmamız, birliği, beraberliği, dirliği sağlayacak olan fikirler, görüşler ve işlerin etrafında bütünleşmemiz gerekiyor. Bu senaryo böyle devam etmez. Onun için Türkiye olarak şunu da gördüğümü memnuniyetle ifade edeyim. Kudüs'ün İsrail'in başkenti yapılması kararı sonrasında Türkiye'de milletimizin tamamı bir tavır sergiledi. Sergilemeye de devam ediyor. Bu kararın uygulanabilir tarafı yok. Hiçbir şekilde uygulanacak değildir. Bu kararı hiçbir şekilde kabul etmiyoruz, kabul etmeyeceğiz. Bu kararın doğuracağı bütün siyasi sorumlusunun Amerika yönetiminin olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

"Trump, Siyonistlerin ipine sarıldı"

ABD Başkanı Donald Trump'ın iç desteği kaybetmesinin ardından çıkış kapısı olarak Siyonist lobilere sarıldığını vurgulayan Kurtulmuş, "Seçilmeden önce Amerika'nın iç dengelerinde bir takım yerlerin desteğini alarak iktidara gelen sayın başkan, iktidarından sonra kısa bir süre içerisinde bu desteği kaybetmenin telaşına düştüğünü hep beraber görüyoruz. Belki de ilk kez bu kadar kısa bir süre içerisinde kabinesindeki birçok bakanı kaybetmiş bir başkanla karşı karşıya geliyoruz. ABD'nin birçok ülkeye büyükelçi atayamadığını biliyoruz. Böylesine yönetimde zor bir noktaya gelmiş olan başkan, kendisine destek verenlerin de içeride desteğini kaybedince çıkış kapısı olarak Siyonist lobilerin desteğini almayı hesapladı. Tam tabiriyle Siyonistlerin ipine sarıldı. Bu ip zayıf bir iptir. Bu ipe sarılarak kimsenin ayakta kaldığı görülmemiştir. Siyonistlerin ipiyle kuyuya inenler, o kuyudan çıkış yolunu bulmaya çalışırlar. Ortadoğu'daki savaş, karışıklık öyle masa başında savaşçılık oyunu oynamaya benzemez. Ortadoğu'ya gelenler Ortadoğu'nun labirentlerinde kaybolurlar. Senaryo aynı senaryo. Bir asır önceki senaryo aynen devam ediyor, aktörler farklı, bölgeler farklı. Dün Balkanlar bir ateş çemberi içindeydi. Bugün Ortadoğu bir ateş çemberi içinde. Yarın başka bir tarafı ateş çemberine döndürecekler. Ama çok şükür artık karşılarında irade sahibi, söz sahibi, fikir sahibi ve emperyalistlere nasıl mücadele edeceğini bilen bir Türkiye var ve inşallah Türkiye bu oyunları bozacak" diye konuştu.