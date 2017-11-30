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Bakan Kurtulmuş, Aspendos Tiyatrosu Ve Side Antik Kenti’ni İnceledi

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Bakan Kurtulmuş, Aspendos Tiyatrosu Ve Side Antik Kenti’ni İnceledi
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Antalya'nın en önemli antik tiyatro ve kentlerinden olan Aspendos ve Side'de incelemelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Antalya'nın en önemli antik tiyatro ve kentlerinden olan Aspendos ve Side'de incelemelerde bulundu.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği(AKTOB) tarafından bu yıl 7'ncisi, "Geleceğin Turizmi, Turizmin Geleceği" sloganıyla düzenlenen Uluslararası Resort Turizm Kongresi'ne katılan Kültür ve Turizm Bakanı daha sonra Serik ilçesindeki Aspendos Antik Tiyatrosu'nda incelemelerde bulundu. Bakan Kurtulmuş'a tiyatroda devam eden yüzey çalışmaları hakkında Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Veli Köse tarafından bilgi verildi. Köse, Bakan Kurtulmuş'a halen bir bölümü ayakta bulunan ve antik tiyatroya zamanında su taşıyan kemerler ve su sistemi hakkında da bilgiler verdi. Bakan Kurtulmuş, su kemerleri altındaki küçük tezgahlarında satış yapan kadınların ikram ettiği nar suyunu da içti.

"Apollon Tapınağı'nda fotoğraf"

Bakan Numan Kurtulmuş, Aspendos Antik Tiyatrosu ziyaretinin ardından Manavgat ilçesindeki Side Apollon ve Athena Tapınağı ve AA Bazilikası Restorasyonu çalışmalarını yerinde inceledi. Alana Buggy gol aracını kullanarak gelen Bakan Numan Kurtulmuş, esnafları da selamladı. Apollon Tapınağı önünde protokol ile hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Kurtulmuş, tek başına da fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Bakan Numan Kurtulmuş, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'den bölgede devam eden restorasyon ve aslına uygun olarak yeniden yapılacak olan inşaatlar hakkında bilgi aldı.

Bakan Numan Kurtulmuş'a, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer de eşik etti.

Side Antik Tiyatrosu ile ziyaretini tamamlayan Bakan Numan Kurtulmuş, bölgedeki turizmcilerle basına kapalı olarak gerçekleştirilecek olan toplantıya katıldı.

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