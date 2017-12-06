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Bakan Kurtulmuş: “Bu Rezilce Kararı Şiddetle Telin Ediyorum”

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Bakan Kurtulmuş: “Bu Rezilce Kararı Şiddetle Telin Ediyorum”
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, ABD'nin Kudüs kararına ilişkin, "Eminim ki Trump, bu sorumsuzca kararı için de ABD halkına ayrıca hesap verecektir....

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, ABD'nin Kudüs kararına ilişkin, "Eminim ki Trump, bu sorumsuzca kararı için de ABD halkına ayrıca hesap verecektir. Bu rezilce kararı şiddetle telin ediyorum" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs hakkındaki açıklamasını sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden değerlendirdi. Söz konusu kararı Ortadoğu'yu tekrar ateşe atma girişimi olarak tanımlayan Kurtulmuş, "Neredeyse tüm kabinesi istifa eden ve senato karşısında hesap veren bir liderin, kan ve savaş üzerinden iktidarını kurtarma çabasından başka bir şey değildir. Eminim ki Trump, bu sorumsuzca kararı için de ABD halkına ayrıca hesap verecektir. Bu rezilce kararı şiddetle telin ediyorum" açıklamasında bulundu.

Filistin'in özgürlüğünden ve bağımsız Filistin Devleti'nden asla taviz verilmeyeceğini ifade eden Bakan Kurtulmuş, "Kudüs, tüm halkların, tüm dinlerin ve özgür Filistin devletinin başkenti olarak kalmaya devam edecektir" dedi.

Kurtulmuş, demokrasiye, özgürlüğe, eşitliğe ve adalete değer veren tüm ülkeleri, Trump'ın açıklamasını protestoya ve Filistin halkıyla dayanışmaya içinde olmaya, ABD'nin yetkili kurumlarını da Trump'ın Kudüs hakkındaki açıklamasının karşısında olmaya davet etti.

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