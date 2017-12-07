Bakan Kurtulmuş’tan Abd’nin Kararına Sert Tepki

11. Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi'nde ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı hakkında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı...

11. Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi'nde ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı hakkında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Trump Orta Doğu'yu yeniden ateşe atacak tehlikeli ve tehditkar karara imza atmıştır. O imza Orta Doğu'ya yeni savaşların kapısını açan bir imzadır. Endüstriyel savaş kompleksine teslim olan bir savaşın imzasıdır. Siyonist lobilerin emrine girdiğini ilan eden bir imzadır. Filistin halkını ezmek üzere atılan imzadır. Bu imzayı kabul etmiyoruz" dedi.

Dünya ve ülke turizminin İzmir'deki buluşması 11. Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi, partner il Nevşehir ve partner ülke Ukrayna ile Fuar İzmir'de kapılarını açtı. Fuar açılışına; Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Başaran Ulusoy, Ukrayna Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı Hukuk İşleri Müdürü Taras Krykun, Türk Hava Yolları Satış Başkanı Halil İbrahim Polat ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş katıldı.

"Şov yaparak imza atmıştır"

Fuar açılışında dün akşam ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı hakkında sert konuşan Bakan Kurtulmuş, "Dünyada şu anda aslında iki as mücadele ediyor. Biri elindeki gücü kullanarak dünyayla savaşa dayalı, ülkeler arası gerginliklere dayalı olarak gücünü tahkim etmeye çalışan savaş cephesidir. Bunun karşısında barıştan yana olan ülkeler ve gruplar da var. Biz Türkiye olarak savaş lobilerine ve savaş lordlarına karşı barışı savunan bir ülkeyiz. En son ABD'deki savaş tamtamlarının çağrısına uyan Trump, Orta Doğu'yu yeniden ateşe atacak tehlikeli ve tehditkar karara imza atmıştır ve şov yaparak imza atmıştır. Akşamki şovunu gördünüz. O imza Orta Doğu'ya yeni savaşların kapısını açan bir imzadır. Endüstriyel savaş kompleksine teslim olan bir savaşın imzasıdır. Siyonist lobilerin emrine girdiğini ilan eden bir imzadır. Filistin halkını ezmek üzere atılan imzadır. Bu imzayı kabul etmiyoruz. Başkenti Kudüs olan Filistin'i saygı ve onurla anıyoruz. Sonradan işgal eden birinin hesapları tutmayacaktır" diye konuştu.

"Siyonist lobinin gözüne girmek istiyor"

Bu yanlıştan bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yanlışı hiçbir aklı başında insan kabul etmez. Barıştan, huzurdan, demokrasiden, insan haklarından yana olan kimse bunu kabul etmez. Bu Orta Doğu'da bambaşka bir dönemi başlatır ki bunun kimseye faydası olmaz. Seçildiği günden beri bir türlü rota tutturmayan ABD'nin yeni başkanı neredeyse kabinenin yarısını değiştirdi. Desteklerini kaybeden yeni yönetim yanına yeni destekler alabilmek için öyle görünüyor ki siyonist lobinin gözüne girmek istiyor. Dünya birkaç 10 milyondan ibare değildir. 7 milyar insan dünyada adil düzen kurulmak istiyor. Bunların tutmayacağını dostane şekilde söylüyoruz. Yanlıştan döneceklerini umut ediyoruz."

"Malın kendisi kendini satıyor"

Konuşmasında Türkiye turizmi hakkında da önemli açıklamalarda bulunan Bakan Kurtulmuş, "Türkiye'nin başarılı fuarlarından biri bu fuar. 11 yıl önce küçük hedeflerle belki ortaya çıkmış bir fuar, bugün fevkalade önemli noktaya gelmiş. İleride Türkiye'nin alanında en önemli fuarı olmayı sürdürecektir. Türkiye, turizm alanında eli son derece rahat ve güçlü bir ülke. Derler ya "malın kendisi kendini satıyor." Hiçbir ülkenin sahip olmadığı zenginliklere sahip olan bir ülkeyiz. Bu büyük değeri turizm açısından ve kültür açısından çok iyi değerlendirmek ve bu zenginliğimizi insanlığın büyük zenginliği olarak ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Sadece yurt dışına tanıtmak değil, bizim de sektör içindeki arkadaşlarımızın da zenginliklerimizi hatırlatması ve hatırlaması bakımından bu fuarların çok önemli olduğunu düşünüyoruz" diyerek Türkiye'nin turizm anlamındaki zenginliklerini sıraladı.

"Turizmi 12 aya yaymak durumundayız"

Klasik anlamda bildiğimiz deniz, güneş, kum turizminin ötesinde hem çeşitlendirmeye gitmek hem de turizmi 12 aya yaymanın zorunlu olduğunu vurgulayan Bakan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin her yerine 12 ay devam edecek turizmi çeşitlendirerek, paketlerimizi yenileyerek yolumuza devam etmek zorundayız. Bu büyük zenginliği aynı zamanda Türkiye'nin kültürel zenginliği olarak ortaya koymak ve dünyada barış dili oluşturması bakımından Türkiye'deki turizmi canlı tutmak durumundayız. Bu coğrafyanın en büyük gücü tarihi, kültürüdür. Buradan baktığınız zaman dünyanın en önemli arşivi Türkiye'nin kendisidir. Dünyanın en önemli kütüphanesi de bizzat Anadolu topraklarının kendisidir. Hangi şehrimize giderseniz gidin çok farklı zenginlikler görüyorsunuz. Turizmde hem ürün çeşitliliğine gideceğiz hem de yeni pazarlar açarak zenginliği daha ileri götüreceğiz."

"Dünyanın yeni pazarlarına açılacağız"

Bakan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tamamına yakını bizden kaynaklanmayan sebepler dolayısıyla, terör hadiseleri, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü, çevredeki ekonomik ve politik istikrarsızlar, Rusya ile yaşanan kriz, Türkiye düşmanlığı gibi Türk turizminin geri gittiğine şahit olduk. Şimdi o defter kapandı. 2016'da dip noktaya gelen turizm bugün fevkalade iyi noktada. İlk 10 ayda turizmin bütün rakamları sevindirici. Ancak bunun yetmediğini biliyoruz. Dünyanın yeni pazarlarına açılacağız. Turist başı geliri 644 dolardan bin dolara çıkarmak için el birliği ile gayret edeceğiz. Turizm, barışın dilini geliştiren alanlardan biri. Birileri Türkiye düşmanlığı ve İslam karşıtlığı üzerinden savaşı, çatışmayı ve siyasi hesapları ortaya koysunlar biz zenginliğimiz üzerinden barış dilini geliştirmeye, Türkiye'yi barış yurdu olarak ileri götürmeye gayret edeceğiz. Bölgemizdeki savaşların sona ermesi için mücadele edeceğiz."

"Fuarımız giderek büyüyor"

Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, "Fuarımız giderek büyüyor. Bu sene ilk defa Çin, Tayland gibi ülkeler katıldı. 34 ülkeden stant açtı, birçok firma ve 52 kentimiz bu fuarda temsil ediliyor. Bize düşen görev her sene biraz daha gelişerek, ev sahipliğini daha iyi yapmaya çalışarak ülkemizin turizmde ve hizmet sektöründe kalkınmasına katkı sağlamaktır" dedi.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve Nevşehir Valisi İlhami Aktaş da, fuarı düzenleyen ve destekleyen kurumlar ile katılımcılara teşekkür etti.

"Turizm 2 sene önce lükstü"

Ukrayna Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı Hukuk İşleri Müdürü Taras Krykun, "2 sene önce turizm insanlar için bir lükstü. Şimdi uluslararası turizm daha kolay hale geldi. Herkes tarafından ulaşılabilir oldu. Hem kalkınması hem de ekonomisi için bilinçli her devlet turizme önem vermeli" derken, Türk Hava Yolları Satış Başkanı Halil İbrahim Polat da, "Bu etkinlikler bir taraftan turizme yeni bir ivme kazandırırken, yurt dışındaki algıyı düzeltmek konusunda önemli. Tüm sektörel bileşenlerin tek bir stratejinin parçası gibi hareket etme zorunluluğu var yoksa istenilen neticeye ulaşılmıyor. 2018 yılında da yeni hatlarımız, dünyada uçmadığımız noktalarda yeni hatlar planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bin 284 katılımcı yer alıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TÜRSAB ortaklığıyla, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen fuar, 10 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek. Fuarda, eş zamanlı gerçekleşecek 3. Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi de 9 Aralık tarihine kadar lezzetli bir program sunacak. Geçen yıl 36 farklı ülke ve 60 ilden toplam bin 179 katılımcının yer aldığı fuarda bu yıl ise 36 ülke ile 54 ilden bin 284 katılımcı bulunacak. Çin Halk Cumhuriyeti ve Kırgızistan'ın yanı sıra dünyaca ünlü turizm adası Phuket ile Tayland'ın ilk kez katılacağı fuarda ayrıca 33 ülke stant açacak. Türkiye ile Travel Turkey İzmir'in partner ülkesi olan Ukrayna arasında pasaportsuz seyahat olanağının bulunması nedeniyle birliktelik ayrı bir önem kazanıyor. Turizm potansiyelinin artırılmasında Travel Turkey İzmir önemli bir rol oynayacak. Ukrayna'dan Türkiye'ye 2014 yılında 657 bin, 2015 yılında ise 706 bin 551 kişi gelirken; 2016 yılında turist sayısı bir milyon 45 bin oldu. Travel Turkey İzmir Fuarı ile birlikte 2018 yılında turist sayısının daha da artması bekleniyor. Ayrıca katılımcılar arasında yapılacak ikili görüşmelerle birlikte ticari anlaşmaların da geliştirilmesi hedefleniyor. Partner İl olan Nevşehir ise bölgesindeki otel ve acenteleri, turizm alternatiflerini profesyonellere tanıtacak. Fuarda, yeni turizm anlaşmaları, görüşmelerin yapılması ve bölge turizmine katkı sağlanması hedefleniyor.

Erken rezervasyon fırsatı

İç turizmi canlandırmayı, avantajlı ödeme olanakları sağlamayı ve ülkemize gelen yabancı turistlerin daha uygun ödeme koşulları ile seyahat ettiklerine dair yaygın algıyı değiştirmeyi amaçlayan Erken Rezervasyon Kampanyası; TC Kültür ve Turizm Bakanlığı ev sahipliğinde bu yıl da düzenlenecek. Turizmin önemli unsurlarından biri olarak öne çıkan otelcilik sektörü için de Travel Turkey İzmir'de özel bir bölüm oluşturulacak. "Otel Ekipmanları Özel Bölümü" adı altında oluşturulacak alanda fuara gelen katılımcı ve ziyaretçiler, isteklerini karşılayacak seçenekleri inceleme fırsatı bulacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Troia'nın, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girişinin 20. yılı olması nedeniyle ilan edilen "2018 Troia Yılı'nın tanıtımı için, "Travel Turkey İzmir'de etkinlikler düzenlenecek.

Alım heyetleri fuarda ağırlanacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TÜRSAB ortaklığında düzenlenen fuar, yeni ürün ve hizmetleri tanıtırken yeni işbirliği anlaşmalarına da zemin oluşturacak. Her yıl gerçekleştirilen Alım Heyetleri Programı ile Travel Turkey İzmir, dünyanın dört bir yanından gelen turizm sektörü temsilcileri ve satın alma heyetlerini, katılımcı firmalar ile bu yıl da buluşturmaya devam edecek. Türk Hava Yollarının desteği ile organize edilen Alım Heyeti Programı çerçevesinde getirilen yurt dışı satın alıcılar ile katılımcıların önemli iş görüşmelerine imza atması bekleniyor.

3. Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi başlıyor

3. Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi de, 9 Aralık tarihlerine kadar Fuar İzmir'de düzenlenecek. İZFAŞ, TÜRSAB, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ve İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) tarafından gerçekleştirilen kongrede, dünyanın önde gelen gastronomi, turizm uzmanları ile eğitimcileri bir araya gelecek. Travel Turkey İzmir ve Gastronomi Turizmi Kongresi'nin yanı sıra 9 Aralık tarihine kadar Türkiye Aşıcılar Federasyonu (TAFED) ve İzmir Aşçılar Derneği desteğiyle lezzetli yarışmalar gerçekleşecek. 3. Uluslararası Gastronomi Kongresi'nde; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Edirne Belediyesi ve Kastamonu Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi destinasyon sponsorluklarıyla yöresel lezzetlerini katılımcılarla buluşturacak. İtalya'nın en önemli lezzet duraklarından, Slow Food ve Slow City akımının uluslararası merkezi olan Torino da kongrede misafir kent olarak yerini alacak. Misafir kent Torino, açılışta bir sunum gerçekleştirecek. Torino Tanıtımı ve Torino'nun Gastronomi Tanıtım Stratejileri konulu sunumla birlikte kongre sürecinde lezzet tadımları da yapılacak.