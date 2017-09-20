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Bakan Kurtulmuş’tan Yeni Cso Binası İçin "Mart 2019’a Kadar Yetiştirin" Talimatı

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Bakan Kurtulmuş’tan Yeni Cso Binası İçin "Mart 2019’a Kadar Yetiştirin" Talimatı
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, girişine Ankara'nın en büyük meydanının inşa edileceği 154 bin metrekare üzerine kurulu Cumhurbaşkanlığı...

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, girişine Ankara'nın en büyük meydanının inşa edileceği 154 bin metrekare üzerine kurulu Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu ve koro çalışma binalarının Mart 2019'a kadar yetiştirilmesi talimatını verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 43 ülkede 54 kültür merkezi ve 422 personelle adeta Türkiye'nin tanıtım ofisleri görevini üstlenen Yunus Emre Enstitisü'nün Ankara'daki merkez binasını ziyaret etti. Türkçe yaz okullarıyla 80 ülkeden 2 bin 755 öğrenciye eğitim veren ve geçtiğimiz 8 yılda yaklaşık 100 bin kursiyere Türkçe öğreten Yunus Emre Enstitüsü'nün çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Kurtulmuş, basına kapalı gerçekleştirilen görüşme öncesinde dünyanın dört bir yanında Türkçe'yi ve Türk kültürünü tanıtan enstitülerin kültürel diplomasinin öncü kurumu haline getirileceğini söyledi. Enstitü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş'in "şal vazo" takdim ettiği Bakan Kurtulmuş'a, Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman ile Bakanlık Müsteşarı Ömer Arısoy eşlik etti.

Yeni CSO binası Mart 2019'a kadar tamamlanacak

Bakan Kurtulmuş, Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaretinin ardından Bakanlığın 3 yıl önce başlanarak restorasyon çalışmaları tamamlanan, teşhir ve tanzim çalışmaları ise devam eden Ulus'taki tarihi binasında incelemelerde bulundu. Bakan Kurtulmuş, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) uzun yıllardır devam eden yeni bina inşaatını ziyaret etti. Bakan Kurtulmuş, girişine Ankara'nın en büyük meydanının inşa edileceği 154 bin metrekare üzerine kurulu Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu ve koro çalışma binalarının Mart 2019'a kadar yetiştirilmesi talimatını verdi. Ankara'nın sanat yaşamına kazandırılacak yeni merkezde 500 kişilik küçük, 2 bin kişilik büyük salon salon ile 800 kişilik kafeterya, kapalı otopark, koro ve sanatçı çalışma binaları ve VİP salonu yer alacak.

Öte yandan, Türkçe yaz okullarında 2 bin 755 öğrenciye eğitim veren Yunus Emre Enstitüleri adeta Türkiye'nin tanıtım ofisleri görevini üstleniyor. Uzaktan eğitim ile 3 ayda 83 ülkeden 30 bin kursiyerin Türkçe öğrenmeye başladığı enstitünün 43 ülkede 54 kültür merkezi bulunuyor. Dünya genelinde 154 okulda toplamda 40 bin öğrenciye eğitim veren enstitünün Bosna Hersek, Gürcistan, Polonya, Japonya, Mısır, Karadağ ve Romanya'daki okulları Türkçe'nin seçmeli veya zorunlu yabancı dil olarak müfredata girdiği okullar.

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