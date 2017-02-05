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Bakan Müezzinoğlu Abdal Kültür Merkezi’ni Açtı

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Bakan Müezzinoğlu Abdal Kültür Merkezi’ni Açtı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Osmangazi Belediyesi tarafından restore edilerek yeniden ayağa kaldırılan Abdal Kültür Merkezi'nin...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Osmangazi Belediyesi tarafından restore edilerek yeniden ayağa kaldırılan Abdal Kültür Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhuriyet döneminden günümüze kalan ve zamanında tahıl ambarı olarak kullanılan, yığma taş özelliğine sahip yapı, Osmangazi Belediyesi tarafından restore edilerek şehrin en önemli kültür merkezlerinden biri oldu. Toplam 990 metrekarelik alan üzerinde, eğitim alanları, atölyeler, kütüphane, sergi-sunum ve konferans salonlarının yer aldığı Abdal Kültür Merkezi'nin avlusunda, ziyaretçilerin hoşça vakit geçirebilecekleri için oturma alanı bulunuyor.

Bursa'nın tarihi dokusunun en fazla olduğu Cumhuriyet Caddesi ile Haşim İşcan Caddesi arasında yer alan Abdal Kültür Merkezi'nin açılışı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından yapıldı. Açılış törenine; Bakan Müezzinoğlu ile birlikte Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Milletvekilleri Cemalettin Kani Torun ve Zekeriya Birkan, Büyükşehir Başkanvekili Abdülkadir Karlık, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti İl Başkanı Cemalettin Torun, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ali Yılmaz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

Tarihi ve kültürel mirası tekrardan ayağa kaldırmak adına ciddi çalışmalar yaptıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Abdal Kültür Merkezi ile birlikte Bursa'ya yepyeni bir kültür merkezi kazandırdıklarını söyledi. Başkan Dündar, "Cumhuriyet döneminde tahıl deposu olarak kullanılan ancak, uzun yıllar ihmal edilip adeta harabeye dönen bu yapının restorasyon çalışmalarının ardından eski ihtişamlı günlerine döndü. Abdal Kültür Merkezi, içerisinde toplantıların yapılacağı, galerilerin bulunacağı, kütüphanesi ile bilimsel toplantıların yapılacağı bir merkez olarak hizmete açıldı" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da tarihi bir yapıyı restore ederek Bursa'ya kazandıran Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür ederek, "Bu tarihi bina Osmangazi Belediyemiz tarafından restore edilerek çok güzel bir mekan haline getirilmiş. Bu merkez inşallah, gençlerimize medeniyetimize hayırlı hizmetler yapacak bir yer olur. Burada emeği olan herkese teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. Bakan Müezzinoğlu ve protokol, açılış töreninin ardından Abdal Kültür Merkezi'ni gezdi.

Bakan Müezzinoğlu Abdal Kültür Merkezi’ni Açtı

Bakan Müezzinoğlu Abdal Kültür Merkezi’ni Açtı

Bakan Müezzinoğlu Abdal Kültür Merkezi’ni Açtı

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