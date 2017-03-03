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Bakan Müezzinoğlu: "Bin 404 Lira Asgari Ücreti Geçerli Görüyorum Demek Vicdanen Mümkün Değil"

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Bakan Müezzinoğlu: "Bin 404 Lira Asgari Ücreti Geçerli Görüyorum Demek Vicdanen Mümkün Değil"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bin 404 lira asgari ücreti geçerli görmenin vicdanen mümkün olmadığını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bin 404 lira asgari ücreti geçerli görmenin vicdanen mümkün olmadığını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve İŞKUR İl Müdürleri ile toplantı yaptı. Pendik The Greenpark Otel'de düzenlenen toplantıda, SGK ve İŞKUR İl Müdürlerine seslenen Bakan Müezzinoğlu işsizlik oranı ve asgari ücret konularına değindi. 2016'nın Ağustos ayndan itibaren işsizlik oranlarındaki artışı vurgulayan Bakan Müezzinoğlu açıklanacak olan geçtiğimiz Aralık ayının işsizlik raporunda da bu artışın görülebileceğini söyledi. Bakan Müezzinoğlu, "İşsizlik oranı 2016'nın Ağustos ayından itibaren her ay biraz artarak yüzde 12.1'lere geldi. Önümüzdeki günlerde Aralık ayının rakamları açıklanacak. Muhtemelen çok hafif bir yükselmeyi yine Aralık ayı rakamlarında da belki 12.1'in üzerinde 12.2 veya 12.3 gibi rakamları göreceğiz. Tabii bütün bu süreçlerde gerek hükümet olarak gerekse bakanlık olarak son derece disiplinli son derece duyarlı duruşla hızla istihdamla ilgili milli seferberlik planını açıkladık. Ve 2017'nin Ocak ayındaki istihdamla ilgili çalışma hayatında milli seferberlik yol haritamızı Ocak'ın ilk haftasında başlattık. Burada paydaşlarımız da yol belirlemeli. İş verenler sendikalar ticaret odaları sanayi odaları, sorunlar ne, sıkıntılar ne, çözüm önerileri ne beklentiler ne bütün bunlarla ilgili bakanlık olarak yaptığımız değerlendirmelerde dedik ki biz önümüzdeki 2017'de bir milyon istihdam hedefimiz var ve bununla ilgili gerek İŞKUR gerekse bakanlığımızın diğer kurumlarıyla bu süreçlerdeki alt yapıyı hazırladık. Çalışma dönemimize hükümetimizden ve başbakanımızdan müdahale geldi. Ve o müdahalede 1 milyon artı istihdam yeterli olmaz bunu en az 1 buçuk milyon artı istihdam hedeflerine değiştirmeniz gerekir. Bu anlamda yeni bir çalışma yapmanız gerekir dendi. Beni Başbakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Çünkü bütün bu hedefleri 1 buçuk milyona hatta 2 milyona taşıyabilmek için bakanlığı dinamiklerine ilave destekler gerekiyordu. Bu ilave destekleri hükümetimizden aldık teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Asgari ücret konusuna da değine Bakan Müezzinoğlu, "Bin 404 TL asgari ücret yeter mi? Arkadaşlar bin 404 lirayı geçerli görüyorum demek vicdanen mümkün değil. Ama dünyayla yarışta ben de var olacağım derseniz ve kapının önünde de 3 milyon işsiz var ise bir taraftan istihdamı büyütmeniz gerekirken bir taraftan dünyayla rekabete varım derken bir taraftan da afaki rakamlar vererek istihdamı daraltırsanız, iş verenin yatırım gücünü daraltırsanız iş veren kapıya kilit vursun umurumda değil derseniz işsizlik ordusunu büyütürsünüz" şeklinde konuştu.

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