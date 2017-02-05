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Bakan Müezzinoğlu: "Bu Milletin Hizmetkarı Olmaktan Gurur Duyuyor"

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Bakan Müezzinoğlu: "Bu Milletin Hizmetkarı Olmaktan Gurur Duyuyor"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Tayyip Erdoğan bu milletin kulu, hizmetkarı olmaktan onur ve gurur duyuyor. Onun makam derdi yok....

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Tayyip Erdoğan bu milletin kulu, hizmetkarı olmaktan onur ve gurur duyuyor. Onun makam derdi yok. Hizmet derdi var" dedi.

AK Parti Yıldırım İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği Millet Mahallesi Danışma Toplantısı'na katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Cumhurdan korkan birileri Recep Tayyip Erdoğan'dan da hep korktu. Recep Tayyip Erdoğan cumhurdan başka birine minnet etti mi? Hayır etmedi? Milletin gözünün içine baktı ve vicdanına seslendi. Milletin derdini kendi derdi, sıkıntısını kendi sıkıntısı bildi ve hayallerinin de öncülüğünü yapmak için her türlü riskin, tehlikenin, tuzağın ve hainliğin karşısında dimdik kapı gibi durdu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı milletin hiç bir zaman yalnız bırakmadığına vurgu yapan Müezzinoğlu, "Bazen diyorlar ki Tayyip Erdoğan kendisi için istiyor. Bazen diyorlar ki diktatörlük istiyor. Tayyip Erdoğan bu milletin kulu, hizmetkarı olmaktan onur ve gurur duyuyor. Onun makam derdi yok. Hizmet derdi var. 14 yıldır getirdiğimiz bu başarılı noktaya rağmen yeterli görmüyoruz. Bu milletin hak ettiği yer bu değil. Tuzaklarla, hain eylemlerle, darbe girişimleriyle daha fazla önümüzü kesemezsiniz, kesmeyeceksiniz. Bu hedef muasır medeniyetler seviyesinin üzerindeki bir hedeftir" ifadelerini kullandı.

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