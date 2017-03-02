Bakan Müezzinoğlu: “Cumhur Güçlenecek, Cumhuriyet Güçlenecek”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yeni sistemle cumhurun ve cumhuriyetin güçleneceğini, Türkiye'nin dünya ile yarışta daha güçlü...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yeni sistemle cumhurun ve cumhuriyetin güçleneceğini, Türkiye'nin dünya ile yarışta daha güçlü hale geleceğini söyledi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2014 yılında kar sebebiyle çöken MERPA, İnegöl Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenerek tekrar hizmete açıldı. İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "31 Aralık 2014 tarihinde İnegöl'de gerek kırsalda gerek merkezde yıkımlara sebep olan kar yağışında pazar yerimiz de çökmüştü. Yenilenen bu pazarın maliyeti yaklaşık 13-14 milyon lira. Köylü pazarımızı ve otoparkımızı 4 milyon liraya mal ettik. Burası haftanın 3-4 günü ve özel günlerde de kullanılan bir bölge. 200 araçlık otoparkı da İnegöl halkına hizmet edecek. Projelerimiz devam ediyor" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu törende yaptığı konuşmada, "Halkımızın huzurlu ve sağlıklı ortamda alışverişlerini yapabilecekleri güzel bir mekan. Medeniyetimizin yönetim felsefesi insanı yaşat ki devlet yaşasın der. AK Parti'nin bakış açısı da insanı yücelt ki devlet yücelsin. 14-15 yıldır insanımızı daha çok yüceltebilmek, ülkemizi daha güçlü hale getirebilmek adına geceli gündüzlü çalıştık. 80 milyon insanımızın hak ve hukukunu merkez aldık. Gelecek günlerinizin bugünden daha güzel olmaları adına farklı ve güzel hizmetleri arkada bıraktık. Yapmamız gerekenlere baktığımızda dünya ile yarışta bu merdivende çıkılması gereken önemli merdivenler var. Son 14 yıldır bu basamakları nasıl milletimizle çıktıysak, milletimizin gözünün içine bakarak bu günlere geldiysek bundan sonra da yine milletimizle beraber yolculuk yapacağız. Başarıda en büyük sermaye güven ve istikrardır" dedi.

Türkiye'ye birçok tuzak kurulduğunu ifade eden Müezzinoğlu, "Güven ve istikrarı bozmak için çalışıyorlar ama ne yaparlarsa yapsınlar bozamayacaklar. Biz büyük bir millet ve istikrarına sahip çıkan bir milletiz. 14 yılda hem güven hem de istikrar anlamında önemli aşamalar kat ettik. Çok tuzaklar kurdular, farklı senaryolar uyguladılar ama başaramadılar. Başaramazken bizi de zora soktular, zaman zaman bedeller ödettiler. 15 Temmuz 2016 birileri bu milletin imkanlarını, bu milletin kaderiyle oynayacak şekilde hainlik yaparak kötüye kullandı. Bize düşen o 249 şehide layık olmak, hak ve hukuklarını korumak, bugünün milletini yarın için daha güçlü yapabilmektir. Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz. 58 milyon seçmenin oyuyla yetkiyi alacak. 5 yıl süresince hiç kimse kapalı kapılar ardından milletin istikrarıyla oynayamayacak. 5 yıl sonra memnunsa devam, değilse güle güle Birileri laiklik, cumhuriyet elden gidiyor diyemeyecek. Cumhur güçlenecek, cumhuriyet güçlenecek. Türkiye dünya ile yarışta daha güçlü hale gelecek. Bazıları bundan rahatsız oluyor, bu milletle birilerinin istediği gibi oynayamayacağı dönemlerin kapandığını görerek dedikodu yapıyor, utanmadan diktatörlük gelecek diyor. Milleti kandırmayın, yalan söylemeyin. Bu milletin aklı da vicdanı da sizin önünüzde. Siz yüzde 20-25'lerle bu ülkenin kaderiyle çok oynadınız, bundan sonra oynayamayacaksınız. İlk defa milli irade, egemenlik kayıtsız şartsız millette olacak, ipin ucu milletin elinde olacak. Hayır diyenlere bakın, 2 tane hayırcı grubu var. Biri HDP, onun zaten bu milletle derdi farklı. Diğer hayırcı CHP ise milletten korkuyor, milletin değerlerinden ve hedeflerinden korkuyor, milletle beraber yürümekten korkuyor. Korkmasaydı millete ait bir sistem değişikliğinin millete gelmesine yardımcı olurdu. TBMM'de yeni sistemin gelmesini konuştuğumuzda kan akar, cesedimizi çiğnersiniz dediler. Kürsüyü işgal ettiler. Milletin kürsüsünü koruyoruz dediler. Biz AK Parti olarak milletin kürsüsünü vesayet odaklarına mı götürmek istiyoruz? Hayır, millete götürüyoruz. Gelin beraber götürelim dedik, ama gelmemek için elinden geleni yaptı. Milletin hakemliğine gitmeyi tercih ettiler, günaydın. Demokrasilerde hakem millettir, güç ve yetki milletten alınır, hesap millete verilir. Hesabı millete verdikten sonra yüz akı ile verdiysen devam edersin, veremediysen güle güle derler. Önümüzdeki dönem istikrarlı ve güvenli bir yolculuğa İnegöl'den, Bursa'dan ve Türkiye'den güçlü bir evetle bu milletin ümüğünü sıkan tüm vesayet odaklarını ortadan kaldıracağız" diye konuştu.