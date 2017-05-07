Bakan Müezzinoğlu: "Millet Adına Güçlü Bir Sistem Kuruldu"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Artık ipin ucu milletin elinde. Millet adına güçlü bir sistem kuruldu" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Artık ipin ucu milletin elinde. Millet adına güçlü bir sistem kuruldu" dedi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Bursa 47. İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Doğduğumuz günde, kurulduğumuz günde adımızla alay edenler daha sonra kapımızın önünde nöbet tuttu. Onları da dışlamadık. Bir savcının dava açarak bizi mahkeme kapılarında süründürmek isteyenleri, "bu parti laikliğe karşı odaktır" diyenleri aştık. Bu milletin kaderiyle oynamak isteyenleri de aştık. Ama bu milletin kaderiyle oynanmasına müsaade etmedik. Eski Türkiye'de kalan bazı partiler, referandum sonrası 1.5 milyon insanın oyunu yine mahkeme kapılarına götürdü. Yetmedi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine götürecek kadar millet vicdanından uzak oldular. Tek yetkili Yüksek Seçim Kuruluna çete diyecek kadar küçüldüler. Peki sen 411 milletvekilinin bu ülkede başörtüsü yasağını kaldırmakla ilgili yaptığı değişikliği Anayasa Mahkemesine götürürken oradaki 11 mahkeme üyesine biz çete demedik, yanlış yaptı dedik. Milli iradenin üzerine güç olamaz dedik" diye konuştu.

Parti olarak ayrım yapmadıklarını söyleyen Bakan Müezzinoğlu, "Yakasında AK Parti rozeti olan da, olmayan da saygındır, değerlidir, bizim kardeşimizdir. Bizim için bu salonun içi de, dışı da bayram yeridir. Çünkü biz bir medeniyet anlayışının mensuplarıyız. Mevlana derki "Benim medeniyetimin mensupları, nefsinin mahkumu olanlar değil vicdanının esiri olandır" der. Biz vicdanlarımızın esiri olduğumuz için buralarda bu alın ve akıl terini döküyoruz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makamları kendisi için istemediğini belirten Müezzinoğlu, "Milletin makamının güçlü ve hak edilen yerde olması için o mücadeleyi veren bir lidere sahibiz. Rabbim o liderden razı olsun. Ey Kılıçdaroğlu. Ey hayırcılığın öncülüğünü yapan kitle veya onun temsilcileri. Artık ipin ucu milletin elinde. Millet adına güçlü bir sistem kuruldu" dedi.