  • BIST 93.928
  • Altın 140,116
  • Dolar 3,5441
  • Euro 3,8951
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 16 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 13 °C

Bakan Müezzinoğlu: "Millet Adına Güçlü Bir Sistem Kuruldu"

» »
Bakan Müezzinoğlu: "Millet Adına Güçlü Bir Sistem Kuruldu"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Artık ipin ucu milletin elinde. Millet adına güçlü bir sistem kuruldu" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Artık ipin ucu milletin elinde. Millet adına güçlü bir sistem kuruldu" dedi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Bursa 47. İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Doğduğumuz günde, kurulduğumuz günde adımızla alay edenler daha sonra kapımızın önünde nöbet tuttu. Onları da dışlamadık. Bir savcının dava açarak bizi mahkeme kapılarında süründürmek isteyenleri, "bu parti laikliğe karşı odaktır" diyenleri aştık. Bu milletin kaderiyle oynamak isteyenleri de aştık. Ama bu milletin kaderiyle oynanmasına müsaade etmedik. Eski Türkiye'de kalan bazı partiler, referandum sonrası 1.5 milyon insanın oyunu yine mahkeme kapılarına götürdü. Yetmedi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine götürecek kadar millet vicdanından uzak oldular. Tek yetkili Yüksek Seçim Kuruluna çete diyecek kadar küçüldüler. Peki sen 411 milletvekilinin bu ülkede başörtüsü yasağını kaldırmakla ilgili yaptığı değişikliği Anayasa Mahkemesine götürürken oradaki 11 mahkeme üyesine biz çete demedik, yanlış yaptı dedik. Milli iradenin üzerine güç olamaz dedik" diye konuştu.

Parti olarak ayrım yapmadıklarını söyleyen Bakan Müezzinoğlu, "Yakasında AK Parti rozeti olan da, olmayan da saygındır, değerlidir, bizim kardeşimizdir. Bizim için bu salonun içi de, dışı da bayram yeridir. Çünkü biz bir medeniyet anlayışının mensuplarıyız. Mevlana derki "Benim medeniyetimin mensupları, nefsinin mahkumu olanlar değil vicdanının esiri olandır" der. Biz vicdanlarımızın esiri olduğumuz için buralarda bu alın ve akıl terini döküyoruz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makamları kendisi için istemediğini belirten Müezzinoğlu, "Milletin makamının güçlü ve hak edilen yerde olması için o mücadeleyi veren bir lidere sahibiz. Rabbim o liderden razı olsun. Ey Kılıçdaroğlu. Ey hayırcılığın öncülüğünü yapan kitle veya onun temsilcileri. Artık ipin ucu milletin elinde. Millet adına güçlü bir sistem kuruldu" dedi.

Bakan Müezzinoğlu: "Millet Adına Güçlü Bir Sistem Kuruldu"

Bakan Müezzinoğlu: "Millet Adına Güçlü Bir Sistem Kuruldu"

Bakan Müezzinoğlu: "Millet Adına Güçlü Bir Sistem Kuruldu"

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Chp Parti Meclisi Olağanüstü Toplandı07 Mayıs 2017 Pazar 14:33
  • Chp Parti Meclisi Olağanüstü Toplandı07 Mayıs 2017 Pazar 14:23
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye’nin Duruşu, Dünyanın Her Yerindeki Mazlumlar Ve Mağdurlar İçin De Bir Umut Kaynağı Olacaktır"07 Mayıs 2017 Pazar 13:08
  • Adalet Bakanı Bozdağ Abd’ye Gitti07 Mayıs 2017 Pazar 12:53
  • Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: "Refah İçin Üretim Şart"07 Mayıs 2017 Pazar 09:58
  • Başbakan Yıldırım’dan, Şampiyon Güreşçilere Tebrik Telefonu07 Mayıs 2017 Pazar 00:33
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rıza Kayaalp’i Tebrik Etti07 Mayıs 2017 Pazar 00:33
  • Genelkurmay Başakanı Orgeneral Akar, Abd Genelkurmay Başkanı Dunford’la Görüştü. Görüşmede Terörizmle Mücadele, Suriye Ve Irak’taki Gelişmeler Ele Alındı. Görüşmeye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Ve Mit Müsteşarı Hak07 Mayıs 2017 Pazar 00:23
  • Başbakan Yıldırım Yurda Döndü06 Mayıs 2017 Cumartesi 23:58
  • İçişleri Bakanı Soylu: “Artık Herkes 2019 Hesabını Yapmaktadır”06 Mayıs 2017 Cumartesi 23:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti