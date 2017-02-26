Bakan Müezzinoğlu: "Yalan Söyleyerek Korkutmaya Çalışıyor”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun referandum çalışmalarında yalan söyleyerek milleti korkutmaya...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun referandum çalışmalarında yalan söyleyerek milleti korkutmaya çalıştığını söyledi.

AK Parti, 16 Nisan'daki halk oylamasına sayılı günler kala kampanya startını vermişti. Bu kapsamda Sultangazi Belediyesi, "Rumeliler Buluşması" programı düzenledi. Sultangazi Belediyesi Sahra Sultan Düğün Salonu'nda gerçekleşen buluşmaya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Rumeli dernekleri temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Bakan Müezzinoğlu davetlilere referandum ile ilgili açıklamalar yaptı. CHP'nin milletten korktuğunu ifade eden Müezzinoğlu, "Bazen CHP'li arkadaşlarıma samimiyetle söylüyorum. Milletten korkuyorsunuz. Milletin derdini paylaşmıyorsunuz. Milletle beraber yürümüyorsunuz. Milletin değerleri umurunuzda değil. Yalnız masa başında nutuk çekiyorsunuz" dedi.

"Hep korkutan üç cümle söylediler"

Bakan Müezzinoğlu, CHP liderinin de referandum öncesi söylemlerinde milleti korkutmaya çalıştığını ifade ederek şunları söyledi:

"CHP'yi bu cumhuriyetin kurucusuna yakışmayan tavırları dolayısıyla eleştiriyorum. Milletin sisteminin millete gelmesinin önünü kesmeye çalıştı. Sayın Başbakanımız Ağustos ayında Kılıçdaroğlu'na güçlü bir parlamenter sistemin önerisi getirmesini istedi. O "hayır" dedi. "Mevcut yapı devam edecek" dedi. Mevcut yapı kaos üretiyor, sıkıntı üretiyor, koalisyonlar üretiyor. AK Parti olarak biz milletin kaderi ile oynayacak hiçbir yapının içinde olmayız. Milletten korkuyorlar, milletin değerlerinden korkuyorlar. Cumhuriyet elden gidecek diye korkutuyorlar. Cumhur güçlendikçe cumhuriyet güçlenir. Hep korkutan üç cümle söylediler. İlki "Cumhuriyet elden gidecek'. Yalan söylüyorlar, korkutuyorlar. İkincisi "Laiklik elden gidecek" diyorlar. Bu salonda da başı açık, başı kapalı kardeşlerimiz var. Tam aksine laiklik kendini buluyor. Laiklik herkesin inanç özgürlüğüdür. Öbür taraftan "Atatürkçülük elden gidiyor" diyorlar. Sen yan gelip yattığın için elden gidiyor. Biz koşturuyoruz, biz dertliyiz. Bu millete sıradan bir millet olmak yakışmıyor."

"Korkak olan sensin"

Türkiye'de milletin iradesini arkasına almış bir lidere ihtiyaç duyulduğunu belirten Bakan Mehmet Müezzinoğlu, Kılıçdaroğlu'na da çağrıda bulunarak, "Milletin güçlü iradesine, milletin güçlü iradesinin arkasında olan güçlü liderliğe ihtiyacımız var. Bu günü gelir Recep Tayyip Erdoğan olur, cesareti varsa günü gelir Kemal Kılıçdaroğlu olur. Ama cesaretin yoksa, özgüvenin yoksa, milletle bütünleşemiyorsan o zaman milleti korkutmayacaksın. Korkak olan sensin, cesur olamayan sensin, milletle beraber yürüyemeyen sensin. "Bana yüzde 25 yetiyor, ben hep ana muhalefet partisiyim. Hem iş yapmam gerekmiyor hem de bol bol konuşarak burada krallığımı sürdürüyorum'. Yok öyle, bundan sonra meydana çıkan, yüreğine elini koyan, alın terini döken bu millete hizmet edecek" ifadelerini kullandı.

Programda Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay da konuşma yaptı. Türkiye'nin daha da güçlenmesi için 16 Nisan'ın önemli olduğunu dikkat çeken Altunay, "Türkiye'nin asla koalisyonlara tahammülü yok, asla güçsüz olma gibi bir lüksü yok. Türkiye güçlü olacak, mazlum coğrafyalara da, Batı dünyasına da ayar verecek bir konuma gelecektir. Eğer bu böyle olmazsa kaybeden hepimiz oluyoruz" dedi.