Bakan Müezzinoğlu’ndan “Anneler Günü” Mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Başta şehitlerimiz ve gazilerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimizin bu özel gününü en...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Başta şehitlerimiz ve gazilerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimizin bu özel gününü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Anneler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Türk milletinin annelerin fedakarlık ve cesaretine çok şey borçlu olduğunu kaydeden Müezzinoğlu, "Annelerimiz; bir milleti millet yapan değerlerin mimarları, ilk öğretmenlerimiz, bizleri karşılıksız sevgi ve fedakarlıkla bağrına basan kahramanlarımızdır. Bir devrin bitip bir devrin başladığı milli mücadelemizde en önde koşanlar da onlardır. Evlatlarının başına kına yakarak gözlerini kırpmadan vatan savunmasına yollayanlar da, Türk milleti, cefakar annelerimizin fedakarlık ve cesaretlerine çok şey borçludur" ifadelerini kullandı.

"Annelerimize olan minnet borcumuz yalnızca bir günle ifade edilemez"

Bakan Müezzinoğlu, anneliğin dünyanın en yüce vazifelerinden olduğunu belirttiği mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Müstesna ve karşılıksız olan tek sevgi anne sevgisidir. Onların mutluluğu toplumun da mutluluğudur. Şüphesiz ki baş tacı annelerimize olan minnet borcumuz yalnızca bir günle ifade edilemez. Bir ömür boyunca onların ilgisine layık olmak hepimizin asli görevi olmalıdır. Peygamber Efendimizin "Cennet annelerin ayakları altındadır" sözü annelerimizin ne kadar mübarek varlıklar olduğunun en güzel ifadesidir. Evlatlarının hayatlarını her şeyden önde tutan, onlar için bir ömür emek harcayan, şefkat ve merhamet timsali olan annelerimizin hakkı ödenmeyecek kadar büyüktür."

"Başta şehitlerimiz ve gazilerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimizin bu özel gününü en içten dileklerimle kutluyorum"

Tün annelerin gününü en içten dileklerle kutladığını ifade eden Müezzinoğlu, "Bizler ülkemiz adına attığımız her adımda annelerin dualarının en büyük destekçimiz ve koruyucumuz olduğunu biliyoruz. Ömrünü vatana, millete ve insanlığa faydalı evlatlar yetiştirmeye adayan, yolumuza daima ışık olan, sevginin ve merhametin gücünü bizlere aşılayan annelerimizin mutluluğu için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Bu anlamlı gün vesilesiyle başta şehitlerimiz ve gazilerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimizin bu özel gününü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.