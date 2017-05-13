  • BIST 94.996
  • Altın 141,083
  • Dolar 3,5695
  • Euro 3,8991
  • Samsun 16 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 22 °C
  • İzmir 21 °C
  • Ordu 19 °C
  • Sinop 18 °C
  • Giresun 22 °C
  • Amasya 19 °C
  • Rize 22 °C
  • Trabzon 19 °C

Bakan Müezzinoğlu’ndan “Anneler Günü” Mesajı

» »
Bakan Müezzinoğlu’ndan “Anneler Günü” Mesajı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Başta şehitlerimiz ve gazilerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimizin bu özel gününü en...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Başta şehitlerimiz ve gazilerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimizin bu özel gününü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Anneler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Türk milletinin annelerin fedakarlık ve cesaretine çok şey borçlu olduğunu kaydeden Müezzinoğlu, "Annelerimiz; bir milleti millet yapan değerlerin mimarları, ilk öğretmenlerimiz, bizleri karşılıksız sevgi ve fedakarlıkla bağrına basan kahramanlarımızdır. Bir devrin bitip bir devrin başladığı milli mücadelemizde en önde koşanlar da onlardır. Evlatlarının başına kına yakarak gözlerini kırpmadan vatan savunmasına yollayanlar da, Türk milleti, cefakar annelerimizin fedakarlık ve cesaretlerine çok şey borçludur" ifadelerini kullandı.

"Annelerimize olan minnet borcumuz yalnızca bir günle ifade edilemez"

Bakan Müezzinoğlu, anneliğin dünyanın en yüce vazifelerinden olduğunu belirttiği mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Müstesna ve karşılıksız olan tek sevgi anne sevgisidir. Onların mutluluğu toplumun da mutluluğudur. Şüphesiz ki baş tacı annelerimize olan minnet borcumuz yalnızca bir günle ifade edilemez. Bir ömür boyunca onların ilgisine layık olmak hepimizin asli görevi olmalıdır. Peygamber Efendimizin "Cennet annelerin ayakları altındadır" sözü annelerimizin ne kadar mübarek varlıklar olduğunun en güzel ifadesidir. Evlatlarının hayatlarını her şeyden önde tutan, onlar için bir ömür emek harcayan, şefkat ve merhamet timsali olan annelerimizin hakkı ödenmeyecek kadar büyüktür."

"Başta şehitlerimiz ve gazilerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimizin bu özel gününü en içten dileklerimle kutluyorum"

Tün annelerin gününü en içten dileklerle kutladığını ifade eden Müezzinoğlu, "Bizler ülkemiz adına attığımız her adımda annelerin dualarının en büyük destekçimiz ve koruyucumuz olduğunu biliyoruz. Ömrünü vatana, millete ve insanlığa faydalı evlatlar yetiştirmeye adayan, yolumuza daima ışık olan, sevginin ve merhametin gücünü bizlere aşılayan annelerimizin mutluluğu için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Bu anlamlı gün vesilesiyle başta şehitlerimiz ve gazilerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimizin bu özel gününü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Soylu Iğdır’da Muhtarlarla Bir Araya Geldi13 Mayıs 2017 Cumartesi 20:08
  • Türkiye İle Çin Arasında Karayolu Taşıması Anlaşması İmzalandı13 Mayıs 2017 Cumartesi 19:28
  • Mhp Lideri Bahçeli’nin Anneler Günü Mesajı13 Mayıs 2017 Cumartesi 19:03
  • Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Kitap Okuma Yarışması Birincilerine Ödüllerini Verdi13 Mayıs 2017 Cumartesi 19:03
  • Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık’tan Anneler Günü Mesajı13 Mayıs 2017 Cumartesi 18:58
  • Bakan Tüfenkci’den Diyarbakır Ticaret Borsasına Ziyaret13 Mayıs 2017 Cumartesi 18:23
  • Bakan Kılıç’tan Anneler Günü Mesajı13 Mayıs 2017 Cumartesi 18:18
  • Başbakan Yıldırım’dan Kazada Hayatını Kaybedenler İçin Taziye Mesajı13 Mayıs 2017 Cumartesi 18:13
  • Kılıçdaroğlu’nun Anneler Günü Mesajı13 Mayıs 2017 Cumartesi 18:13
  • Kılıçdaroğlu: “Hayatını Kaybedenlere Baş Sağlığı Diliyorum”13 Mayıs 2017 Cumartesi 17:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti