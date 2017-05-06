Bakan Nabi Avcı, Azerbaycan’da Taleb Rifai İle Bir Araya Geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, 4. Dünya Kültürlerarası Diyalog Forumu'ndaki katılımı çerçevesinde Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütü...

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, 4. Dünya Kültürlerarası Diyalog Forumu'ndaki katılımı çerçevesinde Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Taleb Rifai ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Avcı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 4. Dünya Kültürlerarası Diyalog Forumu kapsamında düzenlenen Dünya Formu Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı toplantıdan sonra, Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Taleb Rifai ile görüştü. Bakan Avcı ve Rifai, görüşmeden sonra basın toplantısı düzenledi.

BM Miras Listesi'nde 70'den fazla eser barındığını söyleyen Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Türkiye 16 eseriyle BM Miras Listesi'nde eser barındıran ülkelerden biri. Geçici listede de 70'in üzerinde eserimiz listeye alınmış vaziyette. Bunlara şimdi 3 tane daha ilave ediliyor daha başkaları da yolda. Geçen hafta İstanbul'daki toplantıda ilan ettiğimiz gibi aynı zamanda Türk okçuluk sanatını da Dünya Miras listesine dahil edeceğiz inşallah. UNESCO Dünya Miras Listesi bu Temmuz ayı başında İstanbul'da toplandı. Çok verimli bir toplantı oldu. Sadece Türkiye açısından değil, bütün üye ülkeler açısından Dünya Miras Komitesi'nin faaliyetleri konusunda iyi bir toplantı oldu. Türkiye dünyanın 6. büyük destinasyonu olarak kültürel zenginlikleri tanıtmak konusunda faaliyetlerini sürdürecektir" dedi.

Bakan Avcı, "Türkiye BM Turizm Örgütü Yürütme Kurulu üyeliğine aday. Dünyanın en büyük 6. turizm destinasyonu olan bir ülkenin bu organizasyonun yürütme kurulunda olması gerekir diye düşünüyoruz. Türkiye konumu itibariyle hem bir Avrupa ülkesi, hem bir Asya, hem de bir Orta Doğu ülkesi. Konumumuz ve kültürel bakımından da, pek çok medeniyet buluştuğu yeri temsil etmek bakımından da Dünya Turizm Örgütü'nün Yönetme Kurulu üyeliğine adayız. Aynı şekilde UNESCO'da da Türkiye baştan aşağı açık hava müzesi. Kültürel varlıklarımız itibariyle, aynı zamanda bilimsel ve eğitim alanında yaptığımız çalışmalar itibariyle Türkiye'nin 2017'de yapılacak genel kurulda UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine adaylığını açıklamış oldu. Daha önce Dünya Miras Komitesi'ne UNESCO tarihinde en yüksek oyu alarak seçilen Türkiye'nin Yürütme Kuruluna da aynı şekilde yüksek bir tasviple seçileceğini ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Türkiye BM dünya turizm örgütü için çok önemli bir ülke"

BM Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Taleb Rifai, "Sayın Bakanla çok yararlı bir görüşme yaptık. Uzun zamandan beri yakın arkadaşız. Türkiye BMDTÖ için çok önemli bir ülke. Ayrıca bütün dünya turizmi için de önemli bir ülke. Bugün Türkiye'nin çok sayıda zorluklarla baş ettiğini görüyoruz. Son olarak Bakan Beyle İstanbul'da görüştüğümde kesin olarak emindik ki Türkiye daha da güçlü olacak. Bugün tartıştığımız konulardan birisi bu Kasım'da yapılacak kruz turizmi konusunda yapılacak uluslararası toplantıydı. Kruzlar turizm sahasında daha da önem kazanıyor. Bütün Doğu Akdeniz ek olarak Karadeniz ülkeleri kruz aktivitelerinin düşmesiyle ilgili sorun yaşıyorlar. Bütün doğu Akdeniz, Türkiye ve Karadeniz ülkelerinin temsilcilerini, kruz şirketlerini çağıracağız. Bu toplantı kasımda olacak. Ortaklığımızdan gurur duyuyoruz, bunu nasıl daha güçlü hale getiririz bunu konuştuk. Türkiye sadece sıradan destinasyon değil, Türkiye Türkiye'dir, bu bizim için çok şey ifade ediyor" diye konuştu.