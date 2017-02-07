Bakan ne diyor, Çorum ne yapıyor?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, NTV’de geçtiğimiz günlerde şehirlerdeki yapılaşmayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



Değerlendirmesinde kent merkezlerinde yapılaşma yoğunluğunu artırmanın yanlışlığına dikkat çeken Özhaseki, "Kentsel Dönüşüm’de iki temel aksayan bölüm var. Dönüşümü sağlayacak bir finansmanı elde etmek kolay değil. İkincisi rezerv alan sıkıntısı var. Vatandaş istiyor ki, eski ev kadar yeni ev isterim diyor. Haklı olarak bunu talep ediyor. Belediyeler kolaycı bir yol olarak yoğunluğu ikiye katlıyorlar. Yoğunluğu artırmamak lazım." dedi.



ASKERİ ALANLAR YEŞİL ALAN OLACAK



Askeri alanların yeşil alan olmasına yönelik çalışmalara da değinen Bakan Özhaseki, “Buralar yeşil alan olacak. Askeri araziler Maliye, Milli Savunma ve bizim bakanlığımız tarafından tüm şehirlerde gözden geçirilecek. Taşınıp taşınmaması hususunda rapor hazırlanacak. Yeşil alanlar park olarak kullanılacak. Yeşil alan olmaya müsait olmayanlar kullanılabilir. Son karar Cumhurbaşkanımız ve Başbakan'da olacak.” diye konuştu.



BU SÖZLER IŞIĞINDA…



Bakan Özhaseki’nin sözlerini dinledikten sonra Çorum’a dönüp baktığımızda, kent merkezi ve yakın havalisinde yapılaşma yoğunluğu ve ticaret merkezi işaretli imar planları dikkat çekiyor.

Neredeyse Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın aksine kent merkezinde yapılaşma yoğunluğunu artırmak için özel bir gayret sarf edildiğini söylesek abartmış olmayız.



Meselâ:



* AVM’ler şehir dışına yapılırken, şehir merkezinin yoğun olduğu noktalardan İnönü Caddesi’ne yakın cephe dev bir alış veriş merkezi yapılarak hizmete girdi.



* Aşağı Sanayi ve geniş bir alanı kapsayan çevresi 10 kat nizamlı imar planı yapıldı.



* Çorum Belediyesi’nin ihale ile sattığı eski Terminal’in bulunduğu 11 dönümlük alan konut ve ticaret merkezi işaretlendi.



* Yine trafiğin yoğun olduğu Gazi Caddesi’ne yakın cepheli yaklaşık 60 bin m2 alana oturan şehir stadı ve müştemilatı 20-25 katlı konut ve ticaret merkezi olarak imara açıldı.



* Çevre Yolu’na Çorum’un en yüksek katlı binası inşa edildi.



* Buharaevler ve Binevler gibi yerleşim bölgelerinin geçiş güzergâhında olan Çevre Yolu üzeri geçmişte 10 kat nizamında imara açıldı, yol boyu binalar sıralandı. Planlama yapılırken otopark, yeşil alan ve bazı sosyal donatılar düşünülmedi.



* Eşref Hoca Caddesi ile Binevler Kavşağı’nın kesiştiği arsa emsallerinden farklı yoğunlukta imara açıldı.



* Yeşil yoğunluğu çok yüksek olan Askeri Kışla sahası imar planı değişikliği yapılarak TOKİ Başkanlığı’na devredildi. Bölgeye Defterdarlık-Vergi Dairesi Kompleksi İŞKUR Hizmet Binası ile ‘prestij’ diye adlandırılan lüks konutlar yapılacak.



* Resmi kurumlar tek bir alanda toplanamadı. Eski Müze arazisine Çevre Şehirçilik ve Tapu Kadastro Müdürlüğü işaretlendi. Kent merkezinde bulunan Farabi Caddesi'ne Belediye Sarayı inşa edilecek.



Bakanın sözleri de, Çorum’da yapılanlar da ortada. O sözlerle Çorum’daki fiilî durum ne oranda bağdaşıyor, takdir okurların.