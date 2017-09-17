Bakan Osman Aşkın Bak Milli Voleybolcuları Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2017 Dünya 23 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın finalinde Slovenya'yı 4-0 yenerek altın madalyanın...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2017 Dünya 23 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın finalinde Slovenya'yı 4-0 yenerek altın madalyanın sahibi olan milli voleybolcuları kutladı.

Dünya 23 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonasında Slovenya'yı 4-0 yenen Türkiye, 3. kez düzenlenen organizasyondaki ilk şampiyonluğuna ulaştı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya 23 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonasında Slovenya'yı 4-0 yenerek 3. kez düzenlenen organizasyondaki ilk şampiyonluğuna ulaşan milli voleybolcular için tebrik mesajı yayınladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dünya 23 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonasında Slovenya'yı 4-0 yenerek 3. kez düzenlenen organizasyondaki ilk şampiyonluğuna ulaşan milli sporcularımızı kutluyorum. Sporcularımızın bu önemli başarısı bizleri gururlandırdı. Türkiye bir kez daha voleybolda ne kadar başarılı olduğu kanıtladı. Genç sporcularımızın gelecekte de büyük başarılar elde edeceğine inancım tam. Başarıda emeği geçen herkese şahsım ve ülkem adına teşekkür ediyorum"