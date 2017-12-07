Bakan Osman Aşkın Bak’tan Başakşehir’e Destek

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile oynadığı maçı protokolden takip etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile oynadığı maçı protokolden takip etti.

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki son karşılaşması olan Braga maçını devlet erkanı da takip etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bu önemli müsabakayı izlemek ve turuncu-lacivertlilere destek için stada geldi. Bak, mücadeleyi protokol tribününden Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile yan yana takip etti.