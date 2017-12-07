Bakan Osman Aşkın Bak’tan Başakşehir’e Destek

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile oynadığı maçı protokolden takip etti.
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki son karşılaşması olan Braga maçını devlet erkanı da takip etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bu önemli müsabakayı izlemek ve turuncu-lacivertlilere destek için stada geldi. Bak, mücadeleyi protokol tribününden Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile yan yana takip etti.
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