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Bakan Özhaseki: “15 Yıl İçerisinde 7 Buçuk Milyon Konutu Baştan Sona Yenileceğiz”

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Bakan Özhaseki: “15 Yıl İçerisinde 7 Buçuk Milyon Konutu Baştan Sona Yenileceğiz”
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki kentsel dönüşüm teslim töreninde yaptığı açıklamada, "15 yıl içerisinde 7 buçuk milyon konutu baştan...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki kentsel dönüşüm teslim töreninde yaptığı açıklamada, "15 yıl içerisinde 7 buçuk milyon konutu baştan sona yenileceğiz" dedi.

Bir dizi ziyaretler için Sakarya'ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Erenler Belediyesi Kentsel Dönüşüm 1. Etap 280 konut ve 2 iş yeri projesi tapu teslim törenine de katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki törende yaptığı konuşmada, "Sakarya'da nasıl bir zemin içerisinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Fakat ara ara yüksek katlı bina yapma istediği devam ediyor. Bunlar doğru değil. Yarın bir gün deprem bir daha gelir bizi bir daha sıkıştırır. 6 ve üzerindeki şiddetli yaşanan deprem sayısı 56'dır. Neredeyse bir buçuk, iki yıla yakın zamanda bu ülkede 6 ve üstü şiddetinde deprem oluyor. Bu son yüzyıldaki bu 56 depremde 83 bin kişiyi kaybettik. Bütün bunları bilerek bizim bu işte lakayıt kalarak sessizce izlememiz mi gerekiyor. Yoksa doğru olan bir tavır içerisinde bütün yapılarımızı depreme hazır hale getirmemiz gerekiyor. Elbetteki ikinci tavır doğru. Bütün Türkiye'de adeta severberlik başlattık. Bu seferberlik ne kadar depreme dayanıksız yapımız varsa Allah'ın izni ile 15 sene içerisinde hepsini yenileceğiz. Anadolu'da ileriki yıllarda en az 300 bin konutu her yıl değiştireceğiz bulduğumuz formüllerle. 15 yıl içerisinde 7 buçuk milyon konutu baştan sona yenileceğiz. Böylece biz ülkemizi depreme hazırlıklı hale getireceğiz. Depremden korkmayacağız artık. Deprem adam öldürmüyor. Bu deprem binlerce yıldır oluyor. Bu dünya kaç bin yıldır varsa o günden beri oluyor. O zaman suç bizde. Allah bu dünyayı bir ayar üzerine yaratmış. Ona uygun yaşamamız gerekiyor" dedi.

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