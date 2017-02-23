Bakan Özhaseki: "500 Bin Binayı Türkiye Çapında Değiştirmemiz Lazım"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye çapında 500 bin, İstanbul'da ise 200-250 bin binanın değiştirilmesi gerektiğini söyleyerek, "Benim...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye çapında 500 bin, İstanbul'da ise 200-250 bin binanın değiştirilmesi gerektiğini söyleyerek, "Benim okuyabildiğim hocalarımızdan bir tanesi hariç diğerleri diyorlar ki 2030'a kadar İstanbul'da bir deprem gerçeğiyle karşı karşıya kalacağız. Anlaştıkları ortak bir nokta bunun şiddeti 7.2 ile 7.65 arası olacak diyorlar" dedi.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneğinin (İMSAD) 35'inci Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla yapıldı. Toplantıya, Bakan Özhaseki'nin yanı sıra Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar ve inşaat sektörünün önde gelen isimleri katıldı. Toplantıda, inşaat sektörü, yapıların depreme dayanıklılığı, kentsel dönüşüm konuları konuşuldu. Bakan Özhaseki konuşmasında Türkiye'nin deprem kuşağında yer alan bir ülke olduğuna vurgu yaparken yaklaşan referandumla ilgili açıklamalarda da bulundu.

"Her sene 500 bin binayı Türkiye çapında değiştirmemiz lazım"

Türkiye'nin deprem kuşağında yer alan bir ülke olduğuna dikkat çeken Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Türkiye'de inşaat sektörünün önü çok açık, Batı ülkeleriyle falan kıyaslanmayacak derecede açık. Niye, çok sağlıksız ve kimliksiz yapılara sahibiz, deprem gerçeği olan bir ülkede yaşıyoruz. Bu yapıların büyük bir çoğunluğu da değişmek dönüşmek zorunda. Ülkemizde tehlike oluşturan alanların yüzde 42 olduğunu bilmemiz lazım. Son yüzyılda ülkede 6 ve üzerindeki deprem sayısı 56, ölen insan sayımız 82 bin kişi. Bunlar ciddi ve biraz ürkütücü rakamlar. İstanbul üzerinde biraz çalıştığımız zaman karşımıza daha korkutucu rakamlar ve raporlar çıkıyor. Benim okuyabildiğim hocalarımızdan bir tanesi hariç diğerleri diyorlar ki 2030'a kadar İstanbul'da bir deprem gerçeğiyle karşı karşıya kalacağız. Anlaştıkları ortak bir nokta bunun şiddeti 7.2 ile 7.65 arası olacak diyorlar. Türkiye'de ortalama 20 milyon yapı stoğu var, 99 yönetmeliğinden sonra yapılanların sayısı 5 milyon civarında gerisi 99 öncesi yapılanlar bunlar ne kadar sağlıklı? En fazla yüzde 50'si sağlıklı o zaman 7, 7.5 milyon binanın bir an önce değişmesi ve dönüşmesi lazım. 2012'den bu tarafa toplamda ulaşabildiğimiz bağımsız birim sayısı 960 bin. Bizim her sene 500 bin binayı Türkiye çapında değiştirmemiz lazım. 200- 250 bin yapıyı da İstanbul'da değiştirmemiz lazım. Düşündüğümüz rakamları gerçekleştirebilirsek 45-50 milyar dolarlık bir hareket getiririz ekonomiye" dedi.

"Binali Bey ile Tayyip Bey'in hukukundan sürüyor"

Anayasa değişikliği konusunda ne oy verirse versin herkese saygısı olduğunu ifade eden Bakan Özhaseki, "Evet de dese kutsal hayır da dese kutsal. Buradaki herkes samimi olarak ülkesinin geleceği için doğru bildiğine ve iyi olacağına inandığı bir şeye evet diyecek. O yüzden hakikaten saygı değer bunu da asla kavga sebebi yapmamak lazım. İkili yapı sürdürülemiyor, bizim arkadaşlara dedim ki Atatürk-İnönü döneminden başlayarak, bugüne son döneme kadar cumhurbaşkanı başvekil çatışmaları bunların neticeleri bunun ekonomiye yansımaları bir çıkarın getirin. Mesela Demirel ile Özal'ın kavgasında rahmetli Özal dava açmıştı, 13 milyon lira tazminat kazanmıştı. Şu anda sürüyor, nasıl sürüyor Binali Bey ile Tayyip Bey'in hukukundan sürüyor. Ben kardeşimle gelsem geçinemem. Birimiz cumhurbaşkanı birimiz başbakan olsak geçinemeyiz. İstikrarlı bir Türkiye lazım. İstikrarın olmadığı bir yerde yatırım olmaz, yabancı gelmez, ileriye doğru doğru adımlar atılmaz" diye konuştu.

Bakan Özhaseki, plaket takdiminin ardından toplantıdan ayrıldı.