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Bakan Özhaseki Bozok Buluşması’na Katıldı

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Bakan Özhaseki Bozok Buluşması’na Katıldı
Bozok Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen "Bozok Buluşması'na katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Yaşadığımız...

Bozok Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen "Bozok Buluşması'na katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Yaşadığımız coğrafya mazlumların sığınma noktasıdır" dedi.

Bozok Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından Bozok Buluşması düzenlendi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen buluşmaya, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "İçimizdeki vatan ve millet sevdası çocukluğumuzdan beri bizi aynı yolda yürütmeye devam ediyor. Allah bu güzel duyguları elimizden almasın. Üzerinde yaşadığımız bu Anadolu coğrafyası dünyanın en eski yerleşim yerlerinden birisidir. Bilim adamları, dünyada iki tane insanoğlunun topluca yaşadığı yer var. Birisi Mezopotamya diğeri de Anadolu coğrafyasıdır. Bu coğrafyada onlarca ırk yaşamış. Onlarca medeniyet kurulmuş. Gelip, geçmişler. Bin yıldır da elhamdülillah biz varız. Hep bir ve beraber olmuşuz. Bağımsızlığımızın sembolü olan bu bayrağımızı göndere çekmişiz. Ezanlarımız okunuyorlar ve huzurla yaşıyoruz. Son yüzyılda bu coğrafya mazlumların sığınma coğrafyası olmuş. Dünyada ne kadar mazlum varsa, onların sığınma noktası olmuş. Bu coğrafyanın bir özelliği de, zayıf devlet barındırmamasıdır. Yari güzel olanın, gözüne uyku girmezmiş. Bizimde gözümüze uyku girmemesi lazım. Bu coğrafyanın üzerinde gözü olanlar var. Bu gözü olanlar son birkaç yıl içerisinde iyice belli oldular" ifadelerini kullandı.

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