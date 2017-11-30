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Bakan Özhaseki, Canlı Bağlantı İle Darıcalılarla Sohbet Etti

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Bakan Özhaseki, Canlı Bağlantı İle Darıcalılarla Sohbet Etti
Ankara'da başlayan CBS Günü Sempozyum ve Fuarı'nda Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Darıca Belediyesi'nin standındaki "Her Daim Yüz Yüze"...

Ankara'da başlayan CBS Günü Sempozyum ve Fuarı'nda Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Darıca Belediyesi'nin standındaki "Her Daim Yüz Yüze" ekrandan Darıca'ya canlı bağlantı yaparak vatandaşlar ile sohbet etti.

Coğrafi bilgi sistemleri konusunda farkındalığı artırmak için tüm dünyada Kasım ayında kutlanan "Dünya CBS Günü" dolayısıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan sempozyum ve fuarın açılışı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla yapıldı. Açılış programına katılan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, fuarda Darıca Belediyesi'nin Akıllı Belediyecilik alanındaki çalışmalarını sergilediklerini ifade etti.

Fuarın en dikkat çekici stantlarından olan Darıca Belediyesi standını ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Darıca Belediyesi'nin hayata geçirdiği "Her Daim Yüz Yüze" Projesi kapsamında fuarda kurulan ekrandan Darıca'ya canlı bağlantı yaparak vatandaşlarla bir süre yüz yüze sohbet etti. Projeyi çok beğendiğini ifade eden Özhaseki, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

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