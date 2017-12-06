Bakan Özhaseki: “Durmadan Yalan Söylüyorlar, Yüzü De Kızarmıyor”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Hitlerin meşhur adamı olan Joseph Goebbels'e benzettiğini ifade...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Hitlerin meşhur adamı olan Joseph Goebbels'e benzettiğini ifade ederek, "Durmadan yalan söylüyorlar, ama yüzü de kızarmıyor" dedi.

Bazı açılışlara katılmak ve ziyaretlerde bulunmak üzere Bitlis'te bulunan Bakan Mehmet Özhaseki, Bitlis Valiliği ziyaretinin ardından çarşı merkezinde hayata geçirilen "Sokak Sağlıklaştırma" projesinin açılış kurdelesini kesti. Arifbey Caddesi'nde açılış yapan Özhaseki, esnafı da ziyaret etti. Ardından AK Parti İl Başkanlığına geçen Bakan Özhaseki, burada "Aralık Ayı Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Özhaseki, Kılıçdaroğlu'nu Hitlerin meşhur adamı olan Joseph Goebbels'e benzettiğini ifade ederek, "Meşhur Hitlerin bir bakanı vardı, adı Joseph Goebbels. Hitlerin propaganda bakanıydı. Onun en önemli özelliği şuydu. "Bir, yalan söyleyeceksiniz. İki, yalanı tekrar edeceksiniz. Üç, büyük büyük yalan söyleyip tekrar edeceksiniz ki toplumu buna inandırabilesiniz" derdi. Aynen bu taktiğe başladılar şimdi. Durmadan yalan söylüyorlar, ama yüzü de kızarmıyor. Kurduğumuz bu dirliği, bu düzenliği bozmak için dışarıda envai türlü oyun oynanıyor" dedi.

"Tam dönüm noktasındayız"

Rıza Sarraf üzerinden Türkiye'ye şantaj yapıldığını anlatanda Bakan Özhaseki, "Hep birlikte biz PKK gibi belayı yaşadık. Allah bir daha göstermesin, defter kapandı inşallah, bir daha açılmayacak. Zaten Güneydoğu'da yapılan çatışmalardan 70 bine yakın kardeşimizin evi yıkıldı. 35-40 binin evi onarılacak durumdaydı, paralarını tek tek ödedik. 30 bine yakın evi de bitirerek teslim ettik. Oradaki kardeşlerimize evinde ayrıldığı günden bugüne kadar kira paralarını ödedik. Yani devlet bir elini kötüye vurunca, şefkat eli de mazlumun yaralarını sarıyor. Tam dönüm noktasındayız. İçeriden ve dışarıdan fitne kuyuları yaptıklarının farkındayız. Şu anda Amerika'da devam eden o çadır tiyatrosunda bile Türkiye'nin başına örülecek çorabın nasıl bir şey olduğunun siz farkındasınız. Buradan götürdükleri bir adamı "ya 110 sene içeride yatacaksın ya da şu yalanları söyle kurtul" şantajını önüne sürüp, FETÖ'cülerle birlikte yürüyüp sonra FETÖ'cülerin satın aldığı hakimlerle beraber karar verdirmek kadar adilik olmaz. Bütün bu işlerin farkındayız. Onların bize vereceği zarar yok, hiç umurumuzda bile olmaz" dedi.

"Bu coğrafya, mazlumların sığınma yeri oldu"

Zor bir coğrafyada yaşadıklarını belirten Bakan Özhaseki, "Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın zorluğu belki biraz koşularımızdan kaynaklanıyor, belki inançlarımızdan, bekli de kadim medeniyetlerimizden kaynaklanıyor. Çevremize liderlik eden bir ülke olmamızdan kaynaklanıyor. Belki çevremizde liderlik edecek başka ülke olmayıp da Türkiye olarak bizde onları şemsiye altında tutarak mazlumun derdine deva olarak önümüzdeki yollara hızla devam ettiğimiz için üzerimize haset geliyorlar. Bu coğrafya dünyanın eski yerleşim yerlerinden birisidir. Son dönemde de mazlumların sığınma coğrafyası oldu. Son yüzyılda Balkanlarda daralan kardeşlerimiz buraya gelmişler. Şunu da bilelim ki bu dünyaya gelirken kimse dilekçe vererek gelmiyor. Allah böyle takdir etmiş, böyle yaratmış, peki fark nerde, tabi ki adamlıkta" şeklinde konuştu.