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Bakan Özhaseki: “(Fikirtepe’de) Eğer Müteahhit Yapamazsa Devreye Biz Giriyoruz”

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Bakan Özhaseki: “(Fikirtepe’de) Eğer Müteahhit Yapamazsa Devreye Biz Giriyoruz”
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Fikirtepe'de kentsel dönüşümde 10 yıldır kördüğüm haline gelmiş bir olay olduğunu ve müteahhitlerin...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Fikirtepe'de kentsel dönüşümde 10 yıldır kördüğüm haline gelmiş bir olay olduğunu ve müteahhitlerin bir kısmı işi bitiremediği için vatandaşların mağdur olduğunu belirterek, "Biz burada şimdi tek tek bütün adalarda vatandaşlarla görüşüp, müteahhitlerle görüşüp aralarını buluyoruz. Eğer müteahhit yapamazsa devreye biz giriyoruz" dedi.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kampüsü'nde düzenlenen Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi temel atma törenine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, tören öncesinde vatandaşlarla selamlaştı. Vatandaşların müteahhitlerle yaşadıkları sorunları anlatması üzerine Bakan Özhaseki, vatandaşların yanına gelerek sorunlarını dinledi. Vatandaşlara sorunların çözülmesi konusunda ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Bakan Özhaseki, basın mensuplarına da açıklamada bulundu. Özhaseki, "Aslında burada 10 yıldır kördüğüm haline gelmiş bir olay var. Vatandaş mağdur, müteahhitlerin bir kısmı işi bitiremediği içi iflas almışlar. Bir kısmı kaybolmuş. Ortaya şantajlar girmiş, envayi çeşit mağduriyet üst üste devam etmiş. Burada geriden bakıldığı zaman bakanlığı ilgilendiren pek bir şey yok. Sadece müteahhit ve vatandaşı ilgilendiren bir durum gibi gözüküyor. Ama böyle diyerek geriye çekilemeyiz. Siyasette nihayetinde bir çözüm bulma sanatı. Biz burada şimdi tek tek bütün adalarda vatandaşlarla görüşüp, müteahhitlerle görüşüp aralarını buluyoruz. Eğer müteahhit yapamazsa devreye biz giriyoruz. Müteahhitliğe bile başlıyoruz burada, yani hiç yapmamamız gereken bir işi de yapıyoruz. Doğrusu bu sorunu biz çözüyoruz. Şuana kadar yarısını çözdük bu sorunun. Onun temellerini atıyoruz. Yarısını birkaç ay içerisinde tamamlarız. Mağdur olan vatandaşların hepsinin sorununu çözmüş oluruz" dedi.

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