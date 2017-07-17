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Bakan Özhaseki, Nikahını Kıydığı Çiftin Evine Misafir Oldu

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Bakan Özhaseki, Nikahını Kıydığı Çiftin Evine Misafir Oldu
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 2014 yılında nikahını kıydığı çiftin davetini geri çevirmeyerek, çiftin evine misafir oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 2014 yılında nikahını kıydığı çiftin davetini geri çevirmeyerek, çiftin evine misafir oldu.

Kayseri'deki demokrasi nöbetine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 21 Aralık 2014 yılında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde nikahını kıydığı Eda ve Dursun Balkaya çifti ile görüştü. Balkaya çifti, demokrasi nöbeti sonrasında Bakan Özhaseki ve eşi Neşe Özhaseki'yi Melikgazi ilçesine bağlı İldem Mahallesi'nde bulunan evlerine çay içmeye davet etti. Daveti geri çevirmeyen Bakan Özhaseki, Balkaya çiftinin evine misafir oldu.

Bakan Özhaseki ve eşi Neşe Özhaseki, 2014 yılında kıyılan nikahın fotoğraflarını da inceleyerek Balkaya çifti ile bir süre sohbet etti.

Bakan Özhaseki, Nikahını Kıydığı Çiftin Evine Misafir Oldu

Bakan Özhaseki, Nikahını Kıydığı Çiftin Evine Misafir Oldu

Bakan Özhaseki, Nikahını Kıydığı Çiftin Evine Misafir Oldu

Bakan Özhaseki, Nikahını Kıydığı Çiftin Evine Misafir Oldu

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