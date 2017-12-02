Bakan Özhaseki: “Reza Diye Bir Rezalet Çıktı. Götürdüler, Türkiye Aleyhine Konuşturuyorlar”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, ABD'de de görülen davaya ilişkin, "Reza diye bir rezalet çıktı. Götürdüler, Türkiye aleyhine konuşturuyorlar"...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, ABD'de de görülen davaya ilişkin, "Reza diye bir rezalet çıktı. Götürdüler, Türkiye aleyhine konuşturuyorlar" dedi.

Bir dizi programlara katılmak için Kayseri'de bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediyesi tarafından yaptırılan Taha Carım Bulvarı'nın açılış törenine katıldı. Burada vatandaşlara seslenen Bakan Özhaseki, Türkiye'ye karşı bir kumpas kurulmak istediğini söyleyerek, ana muhalefet partisi CHP'nin de FETÖ'nün sözcülüğünü yaptığını söyledi. Özhaseki, "Geldiğimiz noktada FETÖ'nün sözcülüğünü ana muhalefet yapıyor. At izini, it izini birbirlerine karıştırıyorlar. Sonrada dönüp bize "AK Partililer dün beraber değil miydiniz?" diyorlar. Şimdi burada hep beraberiz. Herkes masum. Bunlar 17-25 ve devamındaki süreçlere kadarda bunların terör örgütü olduğuna dair bir hukuki delil yoktu. Masumiyet esastır. Şehir protokollerinde varlardı. Vergi veren en önemli firmalardı. O günlerde ne yapacaktık. Suçluluğu ispatlı değil ki. Bir suç işlemediler ki. Herkes merhaba diyordu. Burada selam vermeyen bir tane Allah'ın kulu varsa elini kaldırsın. Öyle bir şey yok. Bunların terör örgütü olduğu belli oldu mu? Oldu. Yurtdışında şuanda Türkiye'nin aleyhine çalışan örgüt bunlar. Bunların katiller sürüsü olduğu belli oldu. Hangi ülkeye hizmet ettiklerini biliyoruz. Şimdi niye bu samimiyet. İspatlı ve tescillidir. Şimdi niye bunların sözcülüğünü yapıyorsunuz. Siz ne biçim insanlarsınız. Bunlarla nasıl kumpas kurarsınız. Birde Reza diye bir rezalet çıktı. Götürdüler, Türkiye aleyhine konuşturuyorlar. Sözcülük yine bizim ana muhalefette" şeklinde konuştu.

"Mecliste sucuk dağıtacağım"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde, CHP'ye karşı açtığı davalardan 98 bin 750 TL tazminat aldığını kaydeden Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bir davanın daha sürdüğünü, davayı kazanması durumunda bu kez de mecliste sucuk dağıtacağını kaydetti. Özhaseki, şunları söyledi:

"Birkaç gün önce yine ellerinde bir belge "Recep Tayyip Erdoğan'ın Man adasında bir kişinin kurduğu bir şirkete milyonlarca dolar gönderdiğine dair belgeler elimizde, Bekleyin. Cumhurbaşkanının gözlerinden öperim, hadi cevap ver" dediler. Bizde 80 milyon olarak senin gözlerin öperiz. Hadi belgeleri ortaya koy, çıkar aslı varsa. Gözlerinden öpüyoruz, hadi koy ortaya da görelim. Öyle bir belge yok. Nasıl bir yüzdür ki, utanmak bilmiyor. Ben buna belediye başkanlığım döneminden çok alışkınım ama Türkiye daha yeni yeni tanıyor. Ben tazminat davaları açtım, para kazandım, vatandaşlara sucuk olarak dağıttım. O kadar basit. Şimdi yine CHP'nin sözcüleri televizyonlara çıkıyor. "Bakan bey biz kazandık diyor ama davaları biz kazandık" diyorlar. Yapma ya, nasıl kazandınız? Arkadaşlarımızla açtığımız davalar neticesinde bunlardan, yandaş gazetelerinden ve Kayseri'deki milletvekillerinden aldığımız paranın miktarı 98 bin 750 TL. Belgeleri bende. Kılıçdaroğlu gibi sallamayacağım. İsteyen varsa yarın göndereyim. Sahtekarlık yok, belgeler yüzde 100 doğru. Son bir dava var. İnşallah kazanırsam, bu seferde meclis de sucuk dağıtacağım."