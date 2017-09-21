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Bakan Özhaseki’den 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nı Açtı

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Bakan Özhaseki’den 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nı Açtı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Türkiye Cumhuriyetinde ara ara yapılan darbelerde, darbe yapanların başaramadıkları tek darbe olmuştur" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Türkiye Cumhuriyetinde ara ara yapılan darbelerde, darbe yapanların başaramadıkları tek darbe olmuştur" dedi.

Bir dizi ziyaretler için Sakarya'ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Erenler Belediyesi tarafından belediye önünde yaptırılan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın açılışına katıldı. Saygı duruşunun bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan program Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yaptığı konuşmada, "15 Temmuz günü bizim için çok önemli. O günü hiç unutmayacağız, kimselere de unutturmayacağız. Fransız ihtilali ne kadar önemli ise bütün dünyada iz bırakan, dönüm noktası olduysa 15 Temmuz'da bu dönem için, bu ülke için iz bırakan en önemli olan olayların başında geliyor. O gün bir millet ayağa kalktı. O gün millet iradesine sahip çıktı o çıplak gövdesini o silahlara karşı siper etti ve geleceğini kurtardı. Bayrağını, ezanını kurtardı. O gün 40 yıldır içimizde bulunan ve hepimize dönerek hizmet eri olduğunu söyleyen insanların ihanetleriyle karşı karşıya kaldık. O kırk yıl boyunca gerçekten bütün milleti kandırdılar. Sadece AK Parti döneminde yapılan, onlarla işbirliğinden dolayı suçlanmamız için bazen alındığımız oluyor. O FETÖ denen lanetli yapı sosyal demokrat rahmetli Ecevit'e şefaat edeceğini söylüyordu. Bütün siyasi yapılarla beraberdi ve asla ayrı değillerdi. Hiç kimse kendini geriye çekerek biz zamanında bunlara kanmamıştık demesin. Türkiye Cumhuriyetinde ara ara yapılan darbelerde darbe yapanların başaramadıkları tek darbe olmuştur. Geçmişe doğru baktığımızda ordu komuta kademe içinde yapılan darbelerin hepsinde o darbeciler başarılı olmuşlardır. Bu kadar teşkilatlı yüzlerce general, subay ve emirlerindeki askeri birliklerle yapılan bir bir ihtilal hep başarılı olmuştur. İlk defa başarısız oldular. Neden milletimiz sayesinde" dedi.

Açılış sonrasında Bakan Özhaseki belediyeyi ziyaret etti.

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