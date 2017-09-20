Bakan Özhaseki’nden İzmir’e ‘Acemilerin Elindeki Kumaş’ Benzetmesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İzmir'de de kentsel dönüşüm için hamal gibi çalışacaklarını belirterek, "Cenab-ı Allah sizlere güzel...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İzmir'de de kentsel dönüşüm için hamal gibi çalışacaklarını belirterek, "Cenab-ı Allah sizlere güzel bir doğa, tabiat şehir lütfetmiş ama üzerinde yapılanlara bakıldığı zaman aynı güzellikleri söylememiz mümkün değil. Adeta güzel bir kumaş parçasını alıp paramparça eden acemi terzilerin kullandığı kumaş gibi gözüküyor" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İzmir programı kapsamında Kemalpaşa Kültür, Sanat ve Spor Merkezi açılış törenine katıldı. Törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, AK Parti İl Başkanı Bülent Delican ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreninde konuşan Bakan Mehmet Özhaseki 21 yıl belediye başkanlığı yaptığını, belediyeciliğin zor olduğunu belirterek, zorluklara göğüs germenin başarıyı getireceğini söyledi.

"Acemi terzilerin kullandığı kumaş gibi gözüküyor"

İzmir'in AK Partili belediyecilik anlayışıyla karşılaşmasını belirten Bakan Özhaseki, Kemalpaşa'da da kentsel dönüşüm için hamal gibi çalışmaya hazır olduğunu ifade ederek, "Biz üzerimize düşeni hakkıyla yapacağız. Cenab-ı Allah sizlere güzel bir doğa, tabiat şehir lütfetmiş ama üzerinde yapılanlara bakıldığı z zaman aynı güzellikleri söylememiz mümkün değil. Adeta güzel bir kumaş parçasını alıp paramparça eden acemi terzilerin kullandığı kumaş gibi gözüküyor. Ülkemiz deprem bölgesi, İzmir'de dahil. Son yüzyılın içinde 6'nın üzerinde şiddetli depremler var.1, 5 yıla gibi zamanda şiddetli depremle karşı karşıyayız. Kentsel dönüşüm yapmalıyız, evleri yenilememiz lazım. Çünkü deprem geldiğin, o binalar en sevdiklerimiz alıp götürüyor. A partili, B partili demiyor alıp götürüyor" diye konuştu.

"Yolsuzluk dosyaları diye yeri göğü inletti"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun zamanında hakkında bazı suçlamalar yaptığını hatırlatan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ana muhalefetin yaptıkları ağır geliyor. Güneydoğu'ya gideceksiniz PKK ile anlaşıp Türk bayrağı asmadan miting yapacaksınız, sonra gelip burada milliyetçilik yapacaksınız. Özünüzle sözünü bir olacak. Dosdoğru olacaksınız. Bir keresinde çıktı Kayseri dosyası diye 4-5 ay boyunca büyük yolsuzluklar diye yeri göğü inletti. Elinde sahte resimlerle insanları kandırmaya çalıştı. Bir gün hiç unutmuyorum; Kayseri'de rüşvetin belgesi bulundu diyor, elinde bir resim. Neymiş o belge, benzinliğe 9 katlı bina ruhsatı vermişiz. Ertesi gün benzinliğe gittik baktık, ne 9 katlı bina var yok yok yok. Gerideki binayı benzinliğin içinde gibi gösteriyorlar. Bu belgelerle ortaya çıktı Kemal. Sonra Kayseri'de mahkemeye baskı yapmak için önünde gösteri yaptılar. Mahkemeye baskı yaptınız da razı olduk. Peki sonuç ne oldu. Bu konu mahkemede iki kere görüldü ve reddedildi. Çünkü iddialar yalan diye. Madem siz makul insanlarsınız bir kere de özür dileyin ya, ben de her türlü hakkımı helal edeyim. Ara ara televizyonlara çıkıyorlar, davaları kazandık diyorlar. Ömrünüz yalan sizin ömrünüz. Bunların açtığı davaların bir kısmını kazandım, bir kısmını mahkeme reddetti.Tazminat davaları. Olayın aslında ben haklı çıktım bitti. Hocaların bir kısmı dedi ki "Bırak bunların parası yenmez" dedi. Bir kısmı da "Al parayı fakire fukaraya dağıt" dedi. Bende aldım 3 bin 500 tane fakire fukaraya sucuk dağıttım. İnsafsızlar adalet diyorsunuz, her tarafınız adaletsiz sizin" ifadelerini kullandı.

"Birçok hizmeti bedavaya getirdim"

CHP'lilerin "Siyasetçi hırsızlık yapmamalı" sözleri üzerinden yüklenen Bakan Özhaseki, şunları söyledi:

"Kim kamu işi yapıyor da hırsızlık yapıyorsa Allah belasını versin. İyi güzel de. Tescilli hırsızlık hepsi sizin belediyeler döneminde İSKİ skandalı unutmadık, Yuvacık Barajı'nı unutmadık, 3,5 milyar dolar harcadınız siz. Hala belediyeden para kesiliyor şimdi. Kayseri'ye stat yapıp UEFA standartlarında, bir lira cebimden çıkmadı, kamudan çıkmadı. Hem de 10 sene önce. Baraj yaptım, onların Yuvacık Barajı'nın 10 misli büyüklüğümde, 1 lira harcamadım. Kendileri Kocaeli'nde 3,5 milyar dolar harcadılar. At binenin, kılıç kuşananın. Birçok projeyi ben bedavaya getirdim. İyi niyetle uğraşırsanız emin olun Allah sizin işinizi rast getirir " dedi.

"Vaat edip de bitirmediğimiz proje kalmadı"

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu ise, açılışla birlikte 2019'un 30 Mart'ına kadar açılışını yapacağımız 70'e yakın eserimizin startını vermiş olacaklarına dikkat çekti. Başkan Uğurlu, "2014 belediyeyi devraldıktan sonra ulaşım hizmetleri müdürü "Ödemeleri yapmadığımız için mazot firması mazot göndermiyor, 15 gün sonra boştayız" dedi. Alfabetik sıraya göre personel maaşı ödenen bir Kemalpaşa Belediyesi devir aldım. Ama bizim Kemalpaşa halkına sözümüz vardı. Şartlar ne olursa olsun bahanelere sığınmayacağız, hizmet edeceğiz dedik. Allah'a hamdolsun bugün bu açılışı da yapıyoruz. 3 seneyi bitirdiğimiz bu dönemde vaat edip de bitirmediğimiz hiçbir proje kalmadı Allah'a hamdolsun" dedi.

"Vaat etmediklerimizi de yaptık"

Başkan Uğurlu vaatlerin yanı sıra vaat etmedikleri birçok şeyi de yaptıklarını kaydederek, "Bu merkezin yanında yarı olimpik yüzme havuzu, toplantı salonu tamamlandı bu yıl sonu açılışını yapıyoruz. 220 bin alan içinde kafeteryaları, spor salonları el sanatları içinde bulunduran Park Orman Kemalpaşa'yı tamamladık. Türkiye'nin en büyük Göl Park projesini de yıl sonunda tamamlamayı, bahar ile birlikte açılışını yapacağız. Kemalpaşa'da toplantı yapacak yer yoktu, şimdi kongre merkezimizin de temelini attık, 2018'de oranın da açılışını yapacağız. Nüfusumuza göre Türkiye'nin en büyük sosyal market de Kemalpaşa'dadır. Sevgi Yolu kazandırdık. Bunlar merkeze yaptıklarımız Ulucak'a yeni bir meydan oluşturduk açık düğün salonları yaptık. Armutlu'ya bir sosyal yaşam kompleksi tamamlanmak üzere meydanı olmayan tek beldemiz Armutlu, ihale süreci başlattık. Yılsonunda kazmayı vuruyoruz. Bağyurdu'na da kazmayı vurduk, meydanını tamamen bitirdik. 14 köyümüze düğün salonları, spor kompleksleri inşa ettik. Bizler hiçbir bahaneye sığınmadan aşk ile şevk ile çalışıyoruz" diye konuştu.

Kentsel dönüşüm desteği

Kemalpaşa Belediye Başkanı Uğurlu, başkanlığı devralır almaz kentsel dönüşüm sürecine girdiğini, siyasi bedeli ne olursa olsun Kemalpaşalıların hak ettiği yerde yaşamaları gerektiğini belirterek, Bakan Özhaseki'den de kentsel dönüşüm için destek istedi. (MD-ÖZ-Y)