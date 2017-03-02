Bakan Özlü, “16 Nisan’da Milletimiz Gerekeni Yapacak”

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, referandumla ilgili olarak "Önerdiğimiz sistemle ilgili aslı astarı olmayan, çok sayıda yalan, yanlış...

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, referandumla ilgili olarak "Önerdiğimiz sistemle ilgili aslı astarı olmayan, çok sayıda yalan, yanlış ve iftiranın şimdiden tedavüle girdiğini görüyoruz" dedi.

AK Parti Düzce İl Başkanlığında düzenlenen referandum tanıtım toplantısında konuşan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, "Yeni sistemin Türkiye'ye ve özellikle de ekonomiye nasıl hız kazandıracağını anlatacağız. Biz, millet iradesinin nasıl yönetime tamamen egemen olacağını, milli iradenin üstünde hiçbir vesayet odağının kalmayacağını anlatacağız. Önerdiğimiz sistemle ilgili aslı astarı olmayan, çok sayıda yalan, yanlış ve iftiranın şimdiden tedavüle girdiğini görüyoruz. Milletimizin soracağı her soruya doğru cevap vereceğiz. Milletimize inanıyoruz. Milletimizin basiret ve ferasetine güveniyoruz. Biz iyiyi gerçeği doğruyu ortaya koyabilirsek emin olun milletimiz doğruyu güzeli ve iyiyi tercih edecektir. Geçmişte bunun defalarca örneğini gördük. Bu millet şer odaklarına karşı nasıl ve ne zaman cevap vermesi gerekiyorsa bunu en iyi şekilde yaptı. Milletimiz 3 Kasım 2002'de, 30 Mart 2014'te, 10 Ağustos 2104'te, 1 Kasım 2015'te ve diğer birçok seçimde sandıkta gerekeni yaptı. Yine milletimiz 15 Temmuz gecesinde akın akın meydanlara inerek gerekeni yaptı. Emin olan milletimiz 16 Nisan'da da yine gerekeni yapacak. Sandıktan çok güçlü bir evet kararı çıkacak. Düzce ve tüm Türkiye hayalini kurduğumuz ülke için tabi ki evet diyecek" dedi.

Bakan Özlü açıklamasının ardından bir süre partililerle sohbet etti.