Bakan Özlü 2017 Yılı Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Sonuçlarını Açıkladı

KOSGEB'in 2017 Yılı Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği sonuçlarını açıklayan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, "Destek programı...

KOSGEB'in 2017 Yılı Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği sonuçlarını açıklayan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, "Destek programı ile 461 bin 167 KOBİ'ye kredi faiz desteği verildi" dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, KOSGEB'in 2017 Yılı Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği sonuçlarını açıkladı. Bakan Özlü, 2017 Yılı Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Programı ile 461 bin 167 KOBİ'ye kredi faiz desteği verildiğini bildirdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Özlü, "Çoğunluğu esnaf ve sanatkar olmak üzere mikro ve küçük ölçekli (Yıllık net satış hasılatı 1 Milyon 345 bin Türk lirası'nın altında olan) işletmeler yıllık net satış hasılatına göre 20 bin ila 50 bin TL arasında kredi faiz desteğinden yararlanabilecekler" ifadelerini kullandı.

14.12.2015 tarih ve 2015/8297 sayılı bakanlar kurulu kararı ile esnaf ve sanatkara kullandırılan sıfır faizli 30 bin TL krediden faydalananların başvurularının geçersiz sayıldığını bildiren Özlü, şu açıklamada bulundu:

Krediler ilk bir yılı geri ödemesiz, kalanı 2 yıl içinde üçer aylık eşit taksitlerle geri ödenecek. 50.000 TL'ye kadar sıfır faizli bu krediden ağırlıklı olarak ihtiyaç sahibi mikro işletmelerin faydalanmasını öngördük. Bu kapsamda önümüzdeki 15-20 gün içinde piyasaya yaklaşık 11 milyar TL sıcak para girişi olacak. Kullandırılacak kredi için geçerli olacak 2.5 milyar TL faiz gideri, KOSGEB tarafından bütçe içerisinden karşılanacaktır. Bu uygulama ile amacımız büyüklüklerine göre ihtiyacı olan ve şartları sağlayan tüm işletmelerimizin bu krediden faydalanmasını sağlamaktır."

KOBİ'ler sonuçları nasıl öğrenecekler?

Özlü, "KOSGEB, 2017 Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteğine hak kazanan işletmelerin, başvuru aşamasında sisteme girmiş oldukları e-posta adreslerine e-posta, cep telefon numaralarına da SMS olarak bilgi notu gönderilmeye başlandı. Ayrıca, işletmeler başvuru yapmış oldukları sifirfaiz2017.kosgeb.gov.tr web adresinden giriş yaparak da başvuru sonuçlarını ve kullanabilecekleri kredi miktarını öğrenebilecekler. İşletme sifirfaiz2017.kosgeb.gov.tr web adresinden giriş yaparak başvuru sonucuna ilişkin çıktı alıp, KOSGEB ile protokol imzalanan bankalardan (Akbank T.A.Ş., Denizbank A.Ş., QNB Finansbank A.Ş., T. Garanti Bankası A.Ş., T. Halkbankası A.Ş., T. İşbankası A.Ş., T. Vakıflar Bankası T.A.O., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Ziraat Bankası A.Ş.) herhangi bir tanesine giderek kredi işlemlerini başlatabilecek" dedi.

İşletmenin kredi başvurusunun, banka tarafından genel bankacılık mevzuatı, bankacılık teamülleri, banka mevzuatı ve kredi politikaları doğrultusunda değerlendirileceğini vurgulayan Özlü, "Banka değerlendirmesi sonucunda, kredi talebi uygun bulunan işletmeler için yazılım sistemi üzerinden banka ön onay işlemi gerçekleştirilecek ve başvuru formunda belirtilen kredi üst limitini geçmemek üzere banka tarafından öngörülen kredi miktarı girilecek. Bankanın, kredi talebini olumlu değerlendirdiği ve ön onay verdiği işletme, kayıt ve beyanname onay işlemleri için KOSGEB Müdürlüğüne gidecek. Listede yer alan ancak KOSGEB kaydı ve/veya 2015 yılı KOBİ bilgi beyannamesi onaylı olmayan işletmelere KOSGEB Müdürlükleri tarafından yazılım sistemi üzerinden onay verilmeyecek. Bu nedenle KOSGEB'e kaydı ve 2015 yılı KOBİ bilgi beyannamesi olmayan işletmelerin öncelikle KOSGEB Müdürlüklerinde bu işlemleri tamamlamaları gerekiyor. Yapılacak değerlendirmede resmi veriler kullanılacağından, KOBİ bilgi beyannamesi bulunan ancak eksik/hatalı olan işletmelerin gerekli düzeltmeleri yapmaları gerekecek. Bu kapsamda, programa başvuru yapmış sayılacak ve başvuru yapacak işletmelerin 2015 yılı KOBİ bilgi beyannameleri ilgili uygulama birimleri tarafından kontrol edilecek ve eksik/hatalı olanların resmi verilerle uyumlu hale getirilmesi sağlanacak. Beyanları resmi verilerle uyumlu olan ve başvurusu uygun bulunan işletmelere KOSGEB Müdürlüğü tarafından onay verilecek. KOSGEB Müdürlükleri tarafından verilen onay, KOSGEB veri tabanına kayıtlı, 2015 yılı KOBİ beyannamesi onaylı ve KOSGEB desteklerinden yasaklı olmayan işletme olduğu anlamına gelmektedir. Bankanın talep ettiği krediye ilişkin belgelerin banka şubesine teslimi ile kredi değerlendirme ve tahsis süreci başlayacak. İşletmelerin kredi başvurusu, banka tarafından, genel bankacılık mevzuatı, bankacılık teamülleri, banka mevzuatı ve kredi politikaları doğrultusunda değerlendirilecek. Kredisi banka tarafından uygun bulunan işletme için banka şube onayı ve banka genel müdürlük (Temerküz Şube) onayı verilerek KOSGEB'e yazıyla iletilecek. KOSGEB tarafından onaylanan işletmeler bankaya bildirilecek. KOSGEB'in onayladığı işletmeye banka tarafından kredi kullandırılacak" diye konuştu.