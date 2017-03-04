Bakan Özlü Bilecik’e Geliyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü bir takım ziyaretler için yarın Bilecik'e geliyor.
Bakan Özlü ilk olarak, sabah 09:30'da Bilecik Polis evinde partililer tarafından karşılanarak sabah kahvaltısı yapacak. Ardından saat 11:00'de Bilecik Valiliğini ziyaret edecek Bakan Özlü, 11:40'da Ak Parti İl Başkanlığına geçecek. Burada partililerle buluşacak olan Özlü, sırasıyla saat 12:30'da Bilecik Belediye Başkanlığını ziyaret edecek ve saat 13:00'te de 1. OSB'de Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasında iş adamları ile bir araya gelecek. Saat 15:00'da Şeyh Edebali Türbesini ziyaret edecek Balan Özlü, buradan Söğüt ilçesinde düzenlenecek Ak Parti İlçe Danışma Kurulu Toplantısına katılacak.
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