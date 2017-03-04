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Bakan Özlü Bilecik’e Geliyor

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Bakan Özlü Bilecik’e Geliyor
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü bir takım ziyaretler için yarın Bilecik'e geliyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü bir takım ziyaretler için yarın Bilecik'e geliyor.

Bakan Özlü ilk olarak, sabah 09:30'da Bilecik Polis evinde partililer tarafından karşılanarak sabah kahvaltısı yapacak. Ardından saat 11:00'de Bilecik Valiliğini ziyaret edecek Bakan Özlü, 11:40'da Ak Parti İl Başkanlığına geçecek. Burada partililerle buluşacak olan Özlü, sırasıyla saat 12:30'da Bilecik Belediye Başkanlığını ziyaret edecek ve saat 13:00'te de 1. OSB'de Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasında iş adamları ile bir araya gelecek. Saat 15:00'da Şeyh Edebali Türbesini ziyaret edecek Balan Özlü, buradan Söğüt ilçesinde düzenlenecek Ak Parti İlçe Danışma Kurulu Toplantısına katılacak.

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